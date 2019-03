Italia | a febbraio migliora il saldo della bilancia commerciale con l' estero

Candidati Elezioni Europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio 2019. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle ...

AlItalia - febbraio con forte crescita traffico lungo raggio e ricavi cargo : forte crescita del traffico passeggeri di lungo raggio e dei ricavi da attività cargo di Alitalia nel mese di febbraio. Nel secondo mese dell'anno, la Compagnia italiana ha registrato un incremento ...

Aereo Ethiopian Airlines precipita - 157 morti - 8 Italiani. Il Ceo : ultima manutenzione il 4 febbraio : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi con 157 persone a bordo. Nessun sopravvissuto. Fra le vittime anche otto...

Biathlon - Mondiali 2019 : tutte le Italiane in gara oggi (venerdì 8 febbraio). Programma - orario e tv : Da oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15, con la 7.5 km sprint femminile iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il Programma completo della sprint femminile dei Mondiali ...

Biathlon - Mondiali 2019 : tutti gli Italiani in gara oggi (giovedì 7 febbraio). Programma - orario e tv : L’attesa è finita, ormai stanno per iniziare ad Oestersund, in Svezia, i Mondiali di Biathlon: oggi, giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 16.15 è in Programma l’assegnazione del primo titolo iridato, quello della staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Dunque l’Italia ha subito delle possibilità di andare a medaglia, anche se rispetto alla formazione ...

AlItalia a febbraio prima per puntualità : il 90 - 12% dei voli è atterrato in orario : Con il 90,12% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di febbraio Alitalia è risultata la compagnia aerea più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati delle compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che l’indice di puntualità di Alitalia nel ...

Caldo : a Febbraio +1 - 38°C - tra i più bollenti in Italia dal 1800 : Il mese di Febbraio fa segnare una temperatura superiore di 1,38 gradi la media storica ma l’anomalia è più evidente al nord dove la colonnina di mercurio è stata superiore addirittura di circa 2 gradi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr che classificano il Febbraio 2019 tra i quindici più bollenti dal 1800 nella Penisola. Il Caldo è stato accompagnato da una insolita mancanza di precipitazioni che ...

Clima - ecco i dati ufficiali di Febbraio 2019 e dell’Inverno 2018/2019 in Italia : anomalie all’insegna del super-caldo : Marzo è iniziato all’insegna del caldo anomalo in tutt’Italia: oggi la temperatura ha raggiunto addirittura +24°C a Pescara e Olbia, +23°C a Termoli e Porto Cervo, +22°C a Cagliari e Capoterra, +21°C a Chieti, Valenzano, Bitritto e Palo del Colle, +20°C a Bari, Ancona, Oristano, Brindisi, Barletta, Bisceglie, Terlizzi e Acquaviva delle Fonti, e nei prossimi giorni farà ancora più caldo su gran parte del Centro/Sud. Intanto, però, ...

Mercato Italiano - Anche febbraio in flessione per le immatricolazioni : Il Mercato italiano dell'auto continua a contrarsi Anche a febbraio. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a febbraio sono state 177.825 le immatricolazioni, il 2,42% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La flessione, unita a quella del 7,55% registrata a gennaio, porta il consuntivo del primo bimestre a mostrare una contrazione del 4,87% con 343.010 unità. FCA, torna a crescere la Jeep. Con 44.494 ...