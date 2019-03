Isola dei Famosi 2019 | Alvin replica alle polemiche e svela retroscena inediti sul reality

Alvin contro le polemiche a L'Isola dei Famosi : "Tutti conduttori sul divano di casa" : A pochi giorni dalla fine dell' Isola dei Famosi , Alvin prende le difese del reality difendendolo da tutte le polemiche e le critiche a cui è stato sottoposto da parte dei detrattori, riguardo alcuni ...

L'Isola dei Famosi - la verità di Alba Parietti sulla lite : 'Un'autrice voleva zittirmi' : Durante l'ultima puntata delL'Isola dei Famosi, trasmessa questo lunedì sera in prima serata su Canale 5, abbiamo visto che Alba Parietti ha avuto una reazione piuttosto furiosa nel momento in cui bisognava invalidare la prova leader di questa settimana. L'opinionista delL'Isola, che in queste settimane è sempre stata molto 'pacata', è letteralmente sbroccata e, in un primo momento, sembrava che ce l'avesse contro Alvin, inviato in Honduras. In ...

Isola dei Famosi 2019/ La rivincita di Sarah Altobello : sarà lei la vincitrice? : Isola dei Famosi 2019, la rivincita di Sarah Altobello dopo un passato difficile: sarà lei la vincitrice del reality strappandola a Maddaloni e Marina?

Isola dei Famosi - Marina La Rosa ha svelato la sua strategia che si è rivelata vincenta contro Soleil : Maria La Rosa senza peli sulla lingua, spiega la strategia che ha portato Soleil fuori dai giochi E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa circostanza Marina La Rosa ha rivelato la sua strategia per eliminare Soleil Sorge. Difatti la donna, subito dopo la messa in onda della puntata … Continue reading Isola dei Famosi, Marina La Rosa ha svelato la sua strategia che si è rivelata vincenta contro ...

5 curiosità su Sarah Altobello - finalista de 'L'Isola dei Famosi' : Nata nel 1988 a Modugno, Sarah Altobello è definita la Melania Trump italiana per la somiglianza, si intende, non certo per i possedimenti. Dopo numerose apparizioni televisive sbarca come naufraga all'Isola dei Famosi senza avere i favori del pronostico. E invece la sosia della first Lady è finalista del reality: la puntata finale andrà in onda il 1° aprile su Canale 5. Di seguito 5 curiosità su Sarah Altobello.

Isola dei famosi - Marina rivela la strategia su Soleil : confessione dopo la puntata : Marina La Rosa elimina Soleil Sorgè all’Isola dei famosi in semifinale Ieri sera nella semifinale dell’Isola dei famosi, Marina La Rosa è riuscita a ottenere ciò che voleva: Soleil Sorgè eliminata. A quest’ultima è bastato andare una sola volta al televoto per essere fuori dai giochi e con una percentuale altissima. L’impressione è che il […] L'articolo Isola dei famosi, Marina rivela la strategia su Soleil: ...

Finalisti Isola dei Famosi 2019/ Bagno notturno per Marina e Maddaloni : I Finalisti dell'Isola dei Famosi 2019 sono Marina La Rosa, Luca Vismara e Marco Maddaloni in finale. Al televoto Aaron Nielsen e Sarah Altobello.

