Io | leghista | in testa al corteo contro il Congresso delle Famiglie

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Mauro Bonato è un fiume in piena. L'ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Verona dice che "non vuole polemizzare con le singole persone", perché quella che chiama "la sua battaglia" riguarda soprattutto il coinvolgimento del Comune nell'organizzazione di un evento - il contissimo, da venerdì a domenica nella città dell'Arena - in cui figurano relatori "che hanno fatto dichiarazioni agghiaccianti". Ma Bonato ce l'ha con Lorenzo Fontana, perché "se il ministro voleva un'iniziativa sua, con i suoi supporter, poteva organizzarla col Ministero della Famiglia senza tirare in mezzo il Comune di Verona". E anche con Matteo Salvini "ha detto che verrà a rimarcare le parole di Papa Francesco sulla famiglia, ma lo sa che tra i relatori delci sono due cardinali, Walter Brandmüller e Raymond Leo Burke, ...

