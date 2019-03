Inter - senti Wanda Nara! Sguardo sexy e messaggio criptico : “molta gente ha paura di dire…” [FOTO] : Wanda Nara torna a parlare e lo fa via social. Sguardo sexy e messaggio criptico su Instagram: è l’ennesima frecciatina all’Inter? sexy ed enigmatica sui social. Wanda Nara torna a parlare e lo fa tramite Instagram. Dopo i primi segnali di avvicinamento fra Icardi e l’Inter, con il bomber tornato ad allenarsi con il gruppo dopo diverse settimane di assenza, la showgirl argentina rischia di minare la flebile serenità ...

Milan - senti Everton : “felice dell’Interesse di un club enorme come quello rossonero - a Paquetà ho detto che…” : Il giocatore brasiliano ha ammesso di essere lusingato dall’interesse del Milan, svelando di averne parlato anche con Paquetà Dopo Paquetà, il Milan potrebbe pescare nuovamente in Brasile nella prossima finestra di mercato. Leonardo ha infatti messo gli occhi su Everton Sousa Soares, attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Gremio già nel giro della Nazionale brasiliana. AFP/LaPresse Il giocatore verdeoro ha ammesso di essere ...

Inter e Milan - sentite il sindaco Sala : “niente stadio di proprietà dei club - deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio che Milan ed Inter hanno in mente di costruire in quel di San Siro “Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio, è il solo vincolo che gli pongo“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, avverte Milan ed Inter in merito alle intenzioni di ...

L'autista Interrogato : "Sentivo le voci dei bimbi annegati nel mare" : Milano - Ha dato chiari segni di squilibrio. No, sta recitando una parte per evitare le conseguenze penali peggiori. Nel giorno dell'interrogatorio di garanzia di Ousseynou Sy il suo legale, l'avvocato Davide Lacchini, insiste sulla necessità di una perizia psichiatrica per l'uomo nato in Senegal con cittadinanza italiana che mercoledì a San Donato ha dirottato un autobus con a bordo 51 ragazzini delle medie. Mentre gli inquirenti pensano che il ...

Sy al gip : "Sentivo le voci dei bimbi morti in mare | Volevo un impatto Internazionale" : Per gli inquirenti fu lui ad appiccare il fuoco al pullman anche se Sy sostiene che le fiamme divamparono accidentalmente. Per questo i pm milanesi nella richiesta di custodia in carcere hanno indicato il pericolo di reiterazione del reato di strage come esigenza cautelare.

Inter - vertice dirigenza-Zhang sr : presenti Marotta - Antonello e Steven Zhang : Tra le pieghe del patto economico che verrà siglato oggi tra Italia e Cina potrebbe nascere una nuova Inter. O meglio, definirsi quella del futuro. Approfittando dell'arrivo a Roma di Zhang senior - ...

Inter - senti l’agente di Skriniar : “Barcellona e Real lo vogliono” : Mithat Halis, agente di Milan Skriniar, ha parlato di un possibile addio del difensore slovacco a fine stagione: “Real Madrid e Barcellona lo vogliono, ma dovranno convincere l’Inter a cederlo. Se il Real lo vorrà davvero potrà fare un tentativo, ma ci sono molti agenti cannibali come Raiola che vogliono confonderlo. Lui ha un contratto con noi. L’Inter lo ha pagato 28 milioni, il City lo voleva per 55. Ora il suo valore ...

Morte Fadil - i primi Interrogatori. Sentito il direttore della clinica : Milano, 18 mar., askanews, - I magistrati milanesi che indagano sulla Morte di Imane Fadil stanno ascoltando come persona informata dei fatti il direttore sanitario dell'Humanitas, la clinica di ...

Inter - domare l'Eintracht facendo finta di dimenticare Icardi e tutti gli altri assenti : Non è sporca come quella del grande film di guerra, ma dovrà essere comunque una dozzina di combattenti. Contro l'Eintracht Francoforte, l'Inter si gioca il passaggio ai quarti di Europa League con ...

Inter - Politano : 'Sentiamo la mancanza di Icardi - Lautaro Martinez gli somiglia' : L'Inter rischia di dover fare a meno di Mauro Icardi anche per le prossime partite. Un'assenza pesante, come ha confermato Matteo Politano , protagonista dell'ultima gara con la Spal con una rete, in ...

Intervista – Chiara Iezzi : «Mi sono sentita smarrita per molto tempo - oggi sono finalmente me stessa» : Chiara Iezzi, l’ex sorella bionda del duo Paola & Chiara, è una donna diversa da quella che ci si può ricordare dagli iconici video delle super hit che dominavano le classifiche dei primi anni duemila come “Vamos a bailar“ e “Festival“, che l’avevano eletta, insieme alla sorella Paola, come una delle migliori sexy hitmaker al pari delle popstar internazionali. Dopo aver percorso la strada solista, ...

Inter-Spal - Gagliardini spiega la dedica dopo il gol : 'Per mio figlio. Me lo sentivo' : "È stato un gol importante anche a livello personale, ne avevo bisogno", ha detto Gagliardini a Sky Sport . Poi il retroscena: "Sinceramente me lo sentivo, sono andato dai magazzinieri e ho detto ...

Monza - morta la donna che si era sentita male prima di un Intervento di chirurgia estetica in uno studio a Seregno : Dopo tre giorni dal ricovero nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza è morta la donna donna di 38 anni di Desio che si era sentita male poco prima di sottoporsi a liposuzione in uno studio privato di Seregno. Il chirurgo che l’ha trattata, Maurizio Cananzi, nelle prossime ore sarà probabilmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Il suo studio è stato immediatamente sequestrato dai carabinieri e ...

Inter - i segreti di Moratti : 'Tentativi per Messi e Iniesta. Ibra e Pirlo vicini al ritorno - Cantona non se la sentì' : Scoprì un mondo nuovo. Divenne una presenza fissa in tribuna'. TRATTATIVE SALTATE DI PAPA' - 'Papà aveva trattative avanzate con Puskas e il connazionale Kocsis. Con la rivoluzione ungherese, i due ...