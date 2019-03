Insegnanti di lingue | esperti di software | saldatori ed elettrotecnici Quali sono i

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Non cicandidati o non hanno i requisiti adatti. Così un quarto dei contratti di lavoro offerti dalle aziende restano scoperti. Il rapporto Excelsior di Unioncamere e Anpal segnala una distanza crescente tra le aziende e lavoratori: le figure difficili da reperireil 26% dei 4,5 milioni cercate dalle aziende nel 2018, cinque punti percentuali in più rispetto al 2017. "C'è un forte disallineamento tra domanda e offerta di lavoro", osserva il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli.Per i giovani la situazione è ancora più critica, e i posti vacanti tra quelli destinati agli under 30 salgono al 28%, con picchi del 62% per glidi scienze informatiche, fisiche e chimiche, del 45% per i tecnici informatici, ingegneristici e della produzione e del 43% per gli operai metalmeccanici.In generale mancanodidi ...

