Infortunio Melegoni | rottura del crociato per il calciatore

(Di mercoledì 27 marzo 2019)– Pessime notizie per il Pescara e per ilFilippo, il club è in piena lotta per la promozione in Serie A ma non potrà contare sul centrocampista nel rush finale di stagione. La risonanza magnetica ha confermato i primi timori,ha riportato in occasione della gara dell'Italia Under20 con la Svizzera ladelanteriore del ginocchio, previsto per i prossimi giorni l'intervento chirurgico, il cartellino del centrocampista è di proprietà dell'Atalanta. I tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi, la stagione è ovviamente finita. Una tegola per il Pescara ma anche per l'Atalanta.

