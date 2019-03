Incidente sul lavoro | Operaio ustionato alla Gran Guizza di Popoli

Incidente sul lavoro muore operaio 60enne - nel cantiere navale ad Ortona : Chieti - Un operaio di 60 anni è morto in un cantiere navale a Ortona (Chieti), schiacciato da una scaffalatura metallica che, per cause ancora in fase di accertamento, lo ha travolto. L'Incidente è avvenuto all'interno di un container adibito a magazzino che si trova dentro il cantiere navale. A dare l'allarme è stato un collega di lavoro dell'uomo; quando sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari ...

Agnese torna alle gare sulla sua bici A soli 11 mesi dal terribile Incidente : Attenzione atlete del ciclismo paralimpico, questa è col peperoncino! . L'alert lanciato da Ercole Spada, presidente del Team Equa, dipinge alla perfezione il caratterino e anche la voglia di imporsi ...

Incidente sulla Ascoli-Mare - morto centauro ferita gravemente la moglie - ma non in pericolo di vita : Teramo - E' morta durante la notte una delle persone rimaste ferite ieri nel grave Incidente avvenuto lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare. Si tratta di un uomo di 38 anni, originario di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), in sella ad una moto che viaggiava in direzione San Benedetto quando, all'altezza dell'uscita di Monsampolo del Tronto, è piombata su una Opel Insigna che aveva rallentato in prossimità di un ...

Incidente sulla Ascoli Mare - 2 feriti nel maxi tamponamento. Raccordo 11 dir chiuso : Spinetoli, Ascoli Piceno,, 24 marzo 2019 " La superstrada Ascoli Mare è stata chiusa in direzione Mare a causa di un Incidente stradale . All'altezza di Spinetoli un tamponamento ha coinvolto alcuni ...

Moto - è morto il 14enne Marcos Garrido Beltrán dopo Incidente sul circuito di Jerez : Il 14enne pilota spagnolo Marcos Garrido Beltrán è morto in seguito a un tragico incidente sul circuito di Jerez de la Frontera durante una gara Supersport 300 del campionato andaluso di Motociclismo. ...

Gaggio Montano. Incidente sulla 324 morto Ayoub Marrohoub : Tragedia della strada a Gaggio Montano nel Bolognese. In un Incidente è morto un ragazzo di 23 anni, ferito anche

Incidente sulla A1 - lunga coda : lunga coda sull' Autostrada del Sole A1 in direzione Roma nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud . Autostrade per l'Italia segnala almeno 4 chilometri di coda a causa di un Incidente .

Cina : Xi Jinping sull’Incidente dell’impianto chimico - “serve più sicurezza” : “Ho subito dato indicazioni ai dicasteri competenti di cercare di ridurre in ogni modo la perdita di vite umane, di intervenire tempestivamente e di trarre lezione da questo incidente, per svolgere l’attività produttiva in un contesto di maggiore sicurezza“. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, a proposito dell’esplosione di un impianto chimico avvenuta ieri nella provincia di ...

Ultim'ora - Incidente mortale sulla Fasano - Ostuni : Secondo le prime notizie, sarebbero due i morti nello scontro Ostuni - Un tragico bilancio che potrebbe contare due morti, secondo le prime ricostruzioni e notizie dell'ultima ora giunte presso la ...

Calabria - in un tragico Incidente stradale un giovane muore sul colpo : È un tragico incidente stradale quello avvenuto la scorsa notte e che ha visto coinvolto un'auto con a bordo un ragazzo. Il giovane in questione, purtroppo, a causa dello schianto è morto sul colpo e i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare niente per salvarlo, solo constatarne la morte. Sul posto sono arrivati anche i familiari del ragazzo, ovviamente sotto shock per il tragico evento. La cronaca dei fatti L'incidente ha visto ...

Drammatico Incidente sul lavoro in Egitto - scoppia cisterna in una fabbrica : almeno 8 morti : L'incidente ha interessato una fabbrica di fertilizzanti nella città di Ain Sokhna, a circa 120 chilometri ad est del Cairo. Secondo un primo bilancio la deflagrazione ha coinvolto ameno 15 persone che quel momento erano impegnate su una cisterna del complesso industriale usato per la fabbricazione di fertilizzanti.Continua a leggere

Incidente a Voltana di Lugo - paurosa uscita di strada sull'Adriatica. Grave 51enne : Voltana, Ravenna,, 20 marzo 2019 - Al volante di una Mercedes Classe 'A' stava percorrendo la statale 16 'Adriatica' , quando ha perso il controllo della vettura uscendo di strada e riportando gravi ...

Incidente mortale a Xitta - auto travolge un ciclista sulla SS 115 : arrestata una 21enne : Tragico Incidente sulla SS 115 prima dello svincolo di Xitta, all altezza del cavalcavia ferroviario. A perdere la vita un ragazzo originario del Mali Kone Ousmane, di 22 anni, che era alla guida di ...

Incidente sul lavoro alla Resin Plast : due operai ustionati - uno è grave : Un Incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 15 marzo, alla ditta Resin Plast di Ravenna coinvolgendo due operai di una ditta esterna impegnata nella manutenzione degli impianti in ...