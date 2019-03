Incendi Piemonte | i roghi in Val Sesia si spostano verso il Biellese

Incendi in Piemonte : fiamme sulla montagna Biellese : Incendi sono divampati nella notte sulla montagna Biellese: si segnala in particolare un rogo nel Comune di Donato, ed un altro in zona alpe Cavanna. Sul posto 20 volontari e squadre di vigili del fuoco. L'articolo Incendi in Piemonte: fiamme sulla montagna Biellese sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Piemonte : ancora fiamme nel Torinese - un centinaio di evacuati : E’ divampato nuovamente l’Incendio che da 4 giorni sta imperversando nella zona di Givoletto, nel Torinese. Le fiamme minacciano il centro abitato e in via precauzionale un centinaio di persone sono state evacuate. I vigili del fuoco e i volontari Aib (Ainticendi boschivi) continuano le operazioni di spegnimento, per evitare che il fronte si estenda ulteriormente. Proseguono le indagini dei carabinieri forestali: sarebbero stati ...

Tempeste di vento : cresce l’allarme Incendi in Piemonte : Preoccupa, con molti fronti di incendi boschivi ancora aperti, il vento fortissimo che ha ripreso a flagellare montagne e vallate del Piemonte, in particolare nel Torinese, spingendosi fino sulle pianure. Le raffiche hanno superato i 136 kmh sulla Gran Vaudala, nel Gran Paradiso, e i 104 kmh ai poco piu’ di 500 metri di altitudine di Susa (Torino). Sopra Sestriere 88 kmh, a Bardonecchia, in alta Valle di Susa (Torino) superati i 61 kmh. Un ...

Emergenza Incendi in Piemonte : “Una politica forestale nazionale è necessaria - urgente e imprescindibile” : “L’Emergenza incendi nelle ultime ore in tutte le aree montane del Piemonte, in particolare della provincia di Torino, nelle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Bassa Val di Susa, mi spinge a ringraziare di cuore tutti i volontari del Corpo AIB Piemonte guidati da Sergio Pirone, con le dirigenti regionali Sandra Beltramo e Cristina Ricaldone. Con loro ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la Croce rossa per ...