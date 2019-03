In Burundi tre ragazze sono in carcere per aver scarabocchiato una foto del presidente

ilpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019)accusate di "vilipendio del capo dello Stato" per quattro disegnini su un libro scolastico, e non è la prima volta

