Imane Fadil | dall' autopsia nuova sconvolgente pista | Malattia | colpa medica

Imane Fadil - parla l'ex avvocato : "È stata minacciata da due olgettine" : Nell'atto di costituzione di parte civile datato 25 febbraio 2019, l'ex legale di Imane Fadil, morta il primo marzo per cause ancora da chiarire, scrive che la modella marocchina nel corso dei procedimenti sulle serate ad Arcore è stata «interessata da minacce, tentativi corruttivi e pressioni per l

Caso Imane Fadil - arriva la conferma : nessuna traccia di radioattività nel suo corpo : Enea, centro specializzato romano, ha confermato che nel corpo di Imane Fadil non ci sono tracce di radioattività. Oggi verranno asportati gli organi della donna ed esaminati per scoprire quali siano state le cause della sua morte.

Non ci sono tracce di radioattività nel corpo di Imane Fadil. Dopo i risultati dei primi test - che avevano escluso la presenza di materiale radioattivo Negli organi della testimone chiave del processo Ruby, morta il primo marzo in ospedale - la conferma arriva dall'Enea. Il centro d'eccellenza romano, specializzato nel settore, si è occupato di analizzare i campioni dei tessuti dell'ex modella trentaquattrenne.

Imane Fadil - l'avvocato : "Durante il processo Ruby era stata minacciata dalle olgettine Barbara Guerra e Iris Berardi" : Imane Fadil era stata minacciata da alcune ex olgettine, cioè le ragazze che partecipavano alle cosiddette "cene eleganti" di Silvio Berlusconi. Lo sostiene Paolo Sevesi, l'avvocato della ragazza morto l'1 marzo scorso in circostanze misteriose. La modella di origine marocchina era tra le teste principali dei processi sul caso Ruby. Nel corso dei procedimenti sulle serate ad Arcore Imane sarebbe stata "interessata

Morte Imane Fadil - manca poco all'autopsia : "Prima la famiglia vedrà la salma" : Cresce l'attesa per l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, la modella 34enne, testimone chiave nel processo Ruby Ter, morta in circostanze misteriose il primo marzo scorso. L'analisi autoptica potrebbe cominciare già oggi, dopo che il fratello e il legale della famiglia della donna avranno visto la sua salma per il riconoscimento: "Vogliamo solo sapere la verità".

Il complicato caso della morte di Imane Fadil : tra avvelenamento - Lupus e misteri : Tutte le strade restano aperte e il caso sembra sempre più complesso. Martedì 26 marzo dovrebbe cominciare l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del caso Ruby Ter morta in circostanza misteriose il primo marzo. La famiglia della modella di origine marocchina ha nominato un nuovo legale, Mirko Mazzali, dopo che l'avvocato Paolo Sevesi ha lasciato l'incarico, che spiega: «La famiglia non ha tesi precostituite, vuole

Imane FADIL/ Fabrizio Corona a Chiaravalle : 'Non viveva in una casa piena di topi!'

