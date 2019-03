Il tour in città che fa scoprire le luci rosse della Belle Époque

Mare e città - relax e cultura - grattacieli e natura : ecco le Vacanze Mix di Veratour - : Di base, c'è una vacanza in uno dei villagg i Veraclub , 45 strutture eleganti negli angoli più belli del mondo, dal Messico a Zanzibar, dalla Giamaica alle Maldive. Angoli paradisiaci dall'atmosfera ...

Milano. Penne nere in tour nei municipi della città : Le “Penne nere” sono in tour nei municipi della città. Partirà oggi, sabato 9 marzo, con il concerto della Fanfara

Triumph : tour “on the road” - il marchio inglese attraversa l’Italia passando da 28 città da nord a sud : 1/8 ...

tour italiano per Tesla : dodici regioni e venti città per fare provare i propri prodotti : Partito il 14 di febbraio, si concluderà a maggio il Tour che comprende venti città italiane e dodici regioni per fare provare attraverso i test drive i tre modelli della casa americana Tesla: l’ammiraglia Model S, il crossover Model X e la berlina Model 3 che è stata consegnata ai primi clienti italiani in questa settimana. I test sono previsti in tutte le principali città del centro nord e del centro sud, a partire da Milano (14 febbraio-24 ...

Tesla Model 3 - tour in Italia in 20 città : Dopo lo sbarco ufficiale negli store Italiani la Tesla Model 3 è pronta a effettuare un Tour dello Stivale, attraverso le principali piazze Italiane. Da febbraio a maggio, grazie alliniziativa denominata "Tesla on Tour", la compatta elettrica, assieme alla sue "sorelle" maggiori, sarà esposta in ben 20 città. Un progetto ideato per diffondere sul territorio la conoscenza del marchio fondato da Elon Musk e dei suoi ...

Torna il Panini tour : le figurine dei calciatori invadono oltre 30 città : Torna l'appuntamento con il 'Panini Tour Up! 2019'. L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione 'calciatori 2018-2019' avrà inizio nel weekend del 23-24 febbraio prossimi per concludersi ...

L’instore tour di Arisa da Roma e Milano a Napoli e Bari per Una nuova Rosalba in città : Esce l'8 febbraio il nuovo album di Arisa, Una nuova Rosalba in città, presentato attraverso un successivo instore tour farmacopie nei principali negozi di musica della penisola. L'instore tour di Arisa parte il 12 febbraio da Roma (Discoteca Laziale), per far tappa a Milano il 13 febbraio nel negozio Mondadori Megastore di Piazza del Duomo. Il 15 febbraio, Arisa sarà alla Feltrinelli di Torino e il 16 febbraio a Bologna, poi a Napoli e a ...