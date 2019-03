Il sito M5s diventa l' homepage della Lega

Scherzo in rete? Se si digita www.m5s.it si apre il sito della Lega : Se proviamo a digitare su un browser qualsiasi il dominio www.m5s.it saremo indirizzati al sito web della Lega, www.Leganord.org. Al momento non si conosce ancora l'autore di questa trovata. Forse uno Scherzo? Chissà.Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l'Informativa privacy completa in italiano

M5s - nessuna rinuncia alla legalità. Il quesito su Salvini puzzava troppo di trappola : Il recentissimo deludente risultato elettorale in Abruzzo ha dato una scossa forte a tutto il potentato politico italiano, specialmente a quelli che, essendo stati sloggiati bruscamente un anno fa dagli arrembanti movimentisti “grillini”, si sono ritrovati improvvisamente a spasso senza sapere che fare. Per non parlare poi dell’ultra-veterano politico, Silvio Berlusconi, che vorrebbe approfittare del passo falso dei suoi principali rivali per ...

M5S - arriva esito voto sulla Diciotti : su Rousseau vince il 'Sì' all'immunità a Salvini : È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa. 'Questa consultazione per noi non avrà conseguenze, per gli altri non lo so. Noi non obblighiamo nessuno a far nulla, stiamo lì e ...

Diciotti - M5s vota online : problemi tecnici al sito e nuovo testo | Si chiude alle 21 : 30 : E' iniziata con un'ora di ritardo (e finirà alle 20) la consultazione online tra i grillini sull'autorizzazione a procedere per Salvini. I tre sindaci pentastellati si schierano: "Ci si difende nei processi".

Diciotti - Giarrusso - M5s - : ci atterremo a esito consultazione online : Roma, 18 feb., askanews, - I senatori 5 stelle della Giunta per le immunità del Senato, che domani dovranno votare se mandare a processo o meno il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per le sue ...

Caso Diciotti : il M5s e quel quesito pro-Salvini su Rousseau : Dopo mesi di discussioni sulle responsabilità di Salvini nell’affaire Diciotti, è finalmente arrivato il giorno della verità. Il ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale per aver, nell’agosto scorso, dato ordine di non far sbarcare i migranti che si trovavano a bordo della nave militare italiana. Il processo nei suoi confronti dipende dalla posizione che prenderanno domani i ...

Il M5s difende il suo quesito sulla Diciotti. "Nessun allarmismo" : "Nessun allarmismo". Dopo la serie di prese di posizione, anche interne a partire da quella di Grillo, che hanno accompagnato il quesito per la votazione online sul caso Diciotti, il Blog delle Stelle ospita una messa a punto per osservare che "la questione è semplice. La risposta chiesta agli iscritti a Rousseau per il voto è uguale a quella che sarà chiesta martedì ai senatori della Giunta", si ricorda. "Cioè - spiegano i 5 stelle - se in ...

