Il Segreto Anticipazioni 28 marzo 2019 | Julieta e Saul sospettano di Raimundo

Anticipazioni Il Segreto : Dolores delusa da Hipolito e Gracia : Le trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto ” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smettono di appassionare. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, annunciano che Dolores realizzerà finalmente uno dei suoi sogni, dato che diventerà nonna come sperava da tanti anni. Purtroppo la felicità della pettegola di Puente Viejo durerà poco, perché ci rimarrà molto male quando Hipolito ...

