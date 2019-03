Il Segreto Anticipazioni 27 marzo 2019 | Gonzalo vuole l' eredità di Maria

Il Segreto Anticipazioni : arriva BELEN - ma DOLORES aveva altro in mente! : Trama “bizzarra” in arrivo per DOLORES (Maribel Ripoll) nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che la proprietaria dell’emporio diventerà nonna perchè Hipolito (Selu Nieto) e Gracia (Carmen Canivell) avranno la loro primogenita. Questo darà il via ad un serie di divertenti situazioni… Le anticipazioni segnalano che DOLORES non vedrà l’ora di conoscere sua nipote ma ...

IL Segreto/ Anticipazioni 27 e 26 Marzo : la furia di Antolina - mentre Elsa... : Il SEGRETO, puntata serale 26 Marzo. Anticipazioni: esplode la furia di Antolina, mentre Elsa sparisce. Gonzalo, invece...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1914 de Il SEGRETO di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019: Isaac va da Amancio e chiede ad Elsa il perché della sua irruzione in chiesa, ma Elsa preferisce non dare alcuna risposta…. Gonzalo vuole da Fernando quello che gli spetta per eredità… Julieta e Saul sospettano ancora che Raimundo stia nascondendo qualcosa e intendono scoprire di cosa possa trattarsi… Onesimo e Hipolito fanno arrabbiare Don ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni : Donna Francisca è morta davvero? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serae 26 marzo: Gonzao pronto a prendersi ciò che è suo mentre antoina parte per un misterioso viaggio.

Il Segreto : Donna Francisca è veramente morta? (anticipazioni spagnole) : Il Segreto Puente Viejo ha perso la sua storica dark lady. Nelle più recenti puntate de Il Segreto, i telespettatori della telenovela iberica hanno infatti assistito all’omicidio di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Gonzalo Castro (Jordi Coll), dopo aver fatto irruzione alla villa, ha sparato due colpi di pistola contro l’anziana, di fronte all’attonito Fernando Mesia (Carlos Serrano), ed ha giustificato il suo gesto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata SERALE di martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1913 de Il SEGRETO di martedì 26 marzo 2019 (in prima serata su Rete 4): A Raimundo e a chi è presente ai funerali di Francisca, Gonzalo spiega perché è tornato a Puente Viejo: vuole vendicare la morte di Esperanza e Beltran… Saul insiste per vedere la salma di Donna Francisca e Raimundo dice di sì. Quando Saul e Julieta vedono la Montenegro nella bara si rendono conto che le loro ipotesi erano infondate. Intanto, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina rivela a Isaac "Elsa era internata in una clinica psichiatrica" : Antolina insinuerà che Elsa ha solo finto di stare male perché pazza, era infatti stata a lungo chiusa in una clinica psichiatrica.

Il Segreto Anticipazioni 27 marzo 2019 : Gonzalo pretende l'eredità di Maria : Gonzalo ha ucciso Francisca e ora pretende che Fernando gli dia l'eredità che spetta a sua moglie Maria.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 26 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo si celebrano i funerali di Francisca, nel Bosco della Dame Olga è pronta a vendicarsi della sorella Blanca, rea di essere l'eletta di Ursula.

Il Segreto : il ritorno di Gonzalo - anticipazioni trama puntata martedì 26 marzo : Torna ancora una volta ad animare la prima serata di ReteQuattro la soap opera spagnola Il segreto, in onda martedì 26 marzo dalle 21.25, chiaramente sulla terza rete Mediaset. L’appuntamento di stavolta è particolarmente frizzante: Gonzalo torna del tutto a sorpresa ad animare Puente Viejo con la sua presenza. Di seguito tutte le anticipazioni sulla trama del doppio episodio in onda dopo cena. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della ...

Il Segreto Anticipazioni 26 marzo 2019 : Antolina desidera l'amore di Isaac : Isaac rifiuta di andare a letto con Antolina e la sua neo sposa fa di tutto pur di conquistare il suo amore.

IL Segreto - anticipazioni e trame dal 31 marzo al 6 aprile 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2019: Amancio si risveglia e rivela ad Elsa che le prove in grado di dimostrare il complotto tra Antolina e Jesus sono contenute in una tracolla che ha perso nel luogo in cui ha avuto l’incidente; la Laguna si reca sul posto e trova le lettere, ma Antolina – dopo aver sentito il dialogo tra la ragazza e il padre – non esita ad uccidere Amancio ...

Anticipazioni Il Segreto : Raimundo e Mauricio minacciano di morte Fernando Mesia : Le avventure della telenovela di origini spagnole Il Segreto sono sempre più travolgenti. Nelle prossime puntate italiane il rapimento di Emilia e Alfonso sarà l’argomento più discusso alla casona di Francisca Montenegro. Dopo aver accettato l’aiuto di Fernando, Raimundo Ulloa, per salvare i suoi cari, perderà le staffe. Il marito della dark lady continuerà a non avere notizie dei genitori di Maria e si convincerà che dietro all’intricata ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Isaac scopre la vera natura di Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato in onda su Canale 5, che ogni giorno coinvolge circa tre milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate, andate attualmente in onda in Spagna, si soffermano su Isaac, sempre più al centro delle vicende ambientate a Puente Viejo. Il carpentiere, infatti, apprenderà finalmente la natura diabolica della moglie Antolina grazie ad una confessione di Alvaro. Elsa lasciata alla ...