Il record di Quagliarella con la Nazionale | sul web si parla solo dell’attaccante FOTO ...

Nazionale - Fabio Quagliarella da record : è il calciatore più anziano a segnare in azzurro : Nazionale, Fabio Quagliarella è andato in rete quest’oggi su calcio di rigore frantumando un record che era nelle mani di Panucci Fabio Quagliarella è il marcatore più anziano nella storia della Nazionale italiana. Con i suoi 36 anni e 54 giorni, ha fissato oggi un nuovo record, superando il precedente primato che era di Christian Panucci con 35 anni e 62 giorni. Quagliarella è andato in rete questa sera contro il Liechtenstein su ...

Sampdoria - Quagliarella firma altri due 'record' : Genova - Questa volta il solito gol di Quagliarella non è bastato per evitare la sconfitta nello scontro diretto con l'Atalanta . Ma, ormai è prassi, ha fatto macinare altri record personali. I l ...

E’ un Quagliarella dei record e da Nazionale : “vi svelo il mio segreto” : Stage per la Nazionale in vista dei prossimi impegni, presente anche l’attaccante Fabio Quagliarella, il calciatore della Sampdoria autore fino al momento di una stagione straordinaria, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Il mio segreto? Lavorare con serietà. Alla lunga paga, ringrazio Mancini per questa chiamata, è bello essere qui. Raggiungere questo traguardo a 36 anni è motivo di grande soddisfazione, una ...

Quagliarella vede Napoli e… si ferma! Niente record e Sampdoria ko : Ancelotti ritrova Insigne e il sorriso : Il Napoli risponde alle critiche delle ultime settimane con 3 gol rifilati ad una buona Sampdoria: Niente record per Quagliarella che resta a secco, torna in rete Insigne Un pareggio e una sconfitta con il Milan in due strani incroci ravvicinati fra campionato e Coppa Italia, con la conseguente eliminazione da quest’ultima, erano bastati a far scricchiolare qualcosa nell’ambiente Napoli. Senza contare i problemi ambientali legati al caso ...

Quagliarella può entrare nella storia - Giampaolo : “preferirebbe una vittoria della Sampdoria al record” : “Quagliarella preferirebbe una vittoria della Sampdoria, piuttosto che un record personale”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di campionato Napoli, una partita molto importante e che può lanciare definitivamente il club blucerchiato. Domani Quagliarella in caso di gol arriverebbe a quota dodici partite consecutive in gol superando il record di Batistuta che dura ...

