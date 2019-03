optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)A novembre ha annullato i concerti comunicandolo all'improvviso, pochi giorni prima.era rimasto coinvolto in un incidente stradale al quale ha fatto seguito un lungo silenzio. Mesi interminabili di attesa in cui ci si chiedeva come stesseaspettando esiti e risultati vari oggetto di discussione pubblica.Una donna ha perso la vita in un incidente che coinvolgeva anche il cantante, alla guida di una macchina a noleggio. L'accaduto ha sconvolto l'artista che si è chiuso in un lungo silenzio, rotto solamente oggi. Un'immagine bianca è ciò chesceglie di condividere su Instagram, un ipotetico foglio immacolato sul quale continuare a scrivere la sua vita, riprendere a scrivere la sua esistenza, sconvolta da quel giorno.Poche le parole scritte dall'artista sui social. Un saluto ai fan, un "vi voglio bene" e un aggiornamento ...

AnMarino : RT @newskillformaz: Alla New Skill - Lezione del 25 Marzo 2019 Primo Soccorso Aziendale Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione!… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Il primo messaggio di Michele Bravi dopo l’incidente: “Sto cercando di costruire piano piano la realtà” - OptiMagazine : Il primo messaggio di Michele Bravi dopo l’incidente: “Sto cercando di costruire piano piano la realtà”… -