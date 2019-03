Il primo campionato SRO E-Sport GT Series si terrà a Monza con Assetto Corsa Competizione

Genoa-Juventus 2-0 - Sturaro e Pandev condannano i bianconeri al primo ko in campionato : GENOVA - Prima sconfitta in campionato per la Juventus di Allegri. I bianconeri cadono 2-0 a Marassi contro il Genoa e vedono interrompersi la loro imbattibilità in serie A. La partita si decide nella ...

Petrosino - Trapani - -PAOLO MORGA- primo CLASSIFICATO IN SICILIA AL CAMPIONATO ITALIANO DI KITESURF : Io sono stato premiato dall'assessora allo sport Federica Capello. Una bella emozione che mi ricompensa del lavoro intenso di preparazione di questo periodo. Per questo voglio ringraziare anche la ...

3T Frascati Sporting Village (nuoto) - primo posto nel campionato regionale Uisp per società : Roma – Un doppio fine settimana di soddisfazioni per il settore nuoto del 3T Frascati Sporting Village. Nell’ultima domenica di febbraio è arrivato il risultato più rilevante di questo periodo: grazie ad una serie di brillanti prestazioni individuali, i ragazzi allenati dal responsabile tecnico Maurizio Ippoliti hanno permesso al club tuscolano di arrivare al primo posto nella speciale classifica per società alle finali dei campionati ...

Rugby – Risultati 13ª Giornata Serie A : primo ko in campionato per il Sitav Rugby Lyons : primo ko stagionale per il Sitav Rugby Lyons che cade sul campo del Cus Torino: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Prima sconfitta in campionato per il Sitav Rugby Lyons che nella tredicesima Giornata del Girone 1 della Serie A cade 29-24 sul campo del Cus Torino mantenendo ben saldo ugualmente nelle proprie mani il primato nel proprio gruppo. Successi interni anche per il Rugby Milano, Biella Rugby e Cus Genova rispettivamente ...

Il primo campionato mondiale di yoga sul palo : I corpi muscolosi nudi ricoperti da un semplice costume da bagno ed acrobazie miracolose su un palo fissato a terra: in India si sono svolti i primi Campionati del Mondo di Mallakhamb, una disciplina sportiva indiana molto antica ma poco conosciuta all'estero. Nato nell'India occidentale, questo sport tradizionale, le cui tracce risalgono al dodicesimo secolo, è ...