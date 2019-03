lastampa

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Voi 'bruciate' la vita seminando la parola di Dio con la vostra testimonianza… E in questo mondo voi non fate notizia, non siete notizia nei giornali. Il cardinale Hummes va spesso a visitare ...

vicifilomp : RT @alexginotta: Il Papa omaggia una missionaria che ha fatto nascere 3mila bambini - imusumarra : RT @agasso_domenico: Il #Papa omaggia una missionaria che ha fatto nascere 3mila bambini @LaStampa @vatican_it @iscaramuzzi - MarisaLevi1 : RT @vatican_it: Il Papa omaggia una missionaria che ha fatto nascere 3mila bambini -