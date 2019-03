Il Papa | «Gli arresti? Vado lo stesso» E con l' M5s spunta l' asse sui migranti

Il papà di Kean : «Sono leghista - mi piace Salvini. La Juve non mi dà i biglietti per lo stadio» : Il papà di Moise Kean, l’attaccante della Juventus e della Nazionale, è stato intervistato alla trasmissione radiofonica di Radiouno “Un Giorno da Pecora”. Biorou Jean Kean, questo il nome, ha raccontato che da piccolo Moise era interista perché gli piaceva Oba Oba Martins: «Mi chiedeva di comprargli la maglia di Martins. Da bambino giocava nel Torino, l’ho mandato io alla Juventus perché sono Juventino». Il papà di Kean ha però ...

Figliomeni : visita Papa in Campidoglio sottolinea sua vicinanza a città : Roma – “Questa mattina la visita istituzionale del Pontefice in Campidoglio e’ stata di grande valenza umana, dimostrando la grande attenzione rivolta versa la citta’ di Roma e i suoi cittadini. Infatti la visita arriva in un momento molto difficile per la Capitale sotto diversi punti di vista, e la sua presenza sta a dimostrare la sua vicinanza a quanto avviene nella citta’, ci uniamo quindi a quanto detto da Papa ...

Papa Francesco in Campidoglio : Roma resti maestra d’accoglienza : L'articolo Papa Francesco in Campidoglio: Roma resti maestra d’accoglienza proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Papà Rami : mio figlio felicissimo - domani andiamo a Roma per incontro Salvini : Roma – “Salvini ha appena detto si’ alla cittadinanza per mio figlio Rami? Io non ne so ancora niente, se fosse cosi’ sarei contentissimo, e sara’ contento anche mio figlio Rami, che e’ qui con me, ha una faccia felice ed e’ contentissimo”. Il padre di Rami, Kaled Shehata, ha appreso in diretta dalla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’ la notizia della cittadinanza concessa ...

Il Papa : «Roma resti maestra di accoglienza» | : Francesco in visita nella sede del Comune della Capitale: «La città un organismo delicato che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo». Virginia Raggi annuncia l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla “Laudato si’”

Il papà di Rami a Salvini : 'Mio figlio strumentalizzato da politica e giornalisti' (VIDEO) : Non si è ancora spenta l'eco di quanto avvenuto in Lombardia. Un senegalese con cittadinanza italiana ha provato ad appiccare il fuoco ad un bus pieno di adolescenti per vendicare le vittime del mare. Un protagonista della storia, tra gli altri, è stato il piccolo Rami. Un bambino che, non avendo ancora compiuto diciott'anni, non può avere la cittadinanza italiana essendo nato da genitori stranieri. Il fatto che ne sia uscito da eroe avendo ...

Papa Francesco in Campidoglio : Roma resti maestra d'accoglienza : Roma, 26 mar., askanews, - Prima visita di Papa Francesco in Campidoglio accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, in tailleur scuro e fascia tricolore. E' la quarta volta che un Papa sale sul ...

Salvini : Papa in Campidoglio a benedire Raggi - romani meritano di più : Roma – Una Roma invasa da “topi che sembrano canguri”, gabbiani grandi come “mostri preistorici”, con tanta “monnezza” per le strade e una piaga all’orizzonte: stanno per arrivare “le cavallette”. Ospite del Maurizio Costanzo show, Matteo Salvini torna a criticare la giunta Raggi che oggi ha ricevuto la visita di Papa Francesco. “È andato a benedirla…”, affonda il ...

Papa FRANCESCO IN CAMPIDOGLIO/ 'Appello' a Raggi : "non si degradi splendore di Roma" : CAMPIDOGLIO, PAPA FRANCESCO con il sindaco Virginia Raggi: 'Serve rinascita morale. Roma città aperta e accogliente, ma lo splendore non si degradi'

Il Papa in Campidoglio per la prima volta |Francesco : favorire la rinascita di Roma |Raggi : siamo una città multiculturale : Il monito del Papa: "Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza".

Il Papa a Roma : “Città resti maestra di accoglienza e integrazione” : Il Papa a Roma: “Città resti maestra di accoglienza e integrazione” Il Pontefice ha incontrato questa mattina i membri dell’amministrazione capitolina e la sindaca Virginia Raggi. Nel suo discorso Francesco ha sottolineato che la capitale deve essere “Città dei ponti, mai dei muri”. La prima cittadina: “Roma città ...

Il Papa in Campidoglio : messaggio su Roma e sulla piaga corruzione : CITTÀ DEL VATICANO A due mesi dalle europee Papa Francesco sale sul Campidoglio con un occhio rivolto all'Europa. È un implicito messaggio quello che vuole consegnare a ricordo...

Il Papa in Campidoglio scherza alla fine del suo discorso : “Pregate per me o almeno pensatemi bene” : Al termine del suo discorso nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio davanti alla sindaca di Roma Virginia Raggi e a tutti gli assessori e consiglieri, Papa Francesco ha scherzato dopo aver benedetto i presenti: “Voi pregate per me, e se qualcuno di voi non prega almeno pensatemi bene”. Il Pontefice è poi uscito dall’aula accompagnato dalla Raggi per proseguire il suo giro all’interno del Palazzo ...

Papa Francesco e la visita in Campidoglio : «Roma resti maestra di accoglienza» | : Francesco in visita nella sede del Comune della Capitale: «La città un organismo delicato che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo». Virginia Raggi annuncia l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla “Laudato si’”