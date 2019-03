Il nuovo Meazza e gli altri progetti di stadi di calcio in Italia

agi

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sulla proposta di edificare uno dia Milano demolendo San Siro, la cui ristrutturazione costerebbe più della costruzione di una struttura ex novo “è importante che le due società” sportive della città Inter e Milan, che “stanno lavorando assieme, arrivino presto con una proposta concreta”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Possibilista dunque il primo cittadino rispetto alla demolizione dello storicono: “Tutte le proposte sono legittime, a me la cosa che interessa è che sia chiara la posizione mia e dell'amministrazione: io preferirei che lavorassero sull'esistente, però se, nel rispetto delle regole, le società proponessero uno, non potremmo che esaminarlo, lasciando da parte la fede calcistica e le emozioni che ognuno di noi può avere”.Sui lavori di demolizione il Comune non può “perderci soldi” ha però precisato.Le ...

