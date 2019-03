“Il M5s ha preso i nostri ‘No’ e li ha trasformati in ‘Sì’ per Salvini” | dice Marco Rizzo

Banche - Paragone (M5s) : “Il silenzio di Tria sul fondo truffati è imbarazzante. Io e i risparmiatori vogliamo una risposta” : “Se qualcuno sì è dimenticato dei risparmiatori, io no! C’è un silenzio sempre più imbarazzante da parte del ministro Tria sul fondo per i truffati dalle Banche. Adesso basta”. Così il senatore M5s Gianluigi Paragone, presidente designato dal M5s a presiedere la Commissione di inchiesta sulle Banche, in un post in cui reclama: “Io e i risparmiatori vogliamo sapere a che punto siamo con i decreti ...

Tav - Fico : “Il nostro no non è ideologico” ma “una battaglia identitaria del M5s” : Il no alla Tav “non è un atto ideologico” ma “una battaglia identitaria del M5s”. Parla così Roberto Fico, a Napoli per un convegno sulla criminalità minorile ospitato dal Circolo Posillipo. Nel corso del quale il presidente della Camera ha fatto un deciso richiamo alle origini del Movimento: “Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino – ha ...

Europee - il movimento paneuropeo Volt : “Il futuro non sono gli slogan della Lega. M5s? Investe nell’assistenzialismo” : Di certo saranno sulla scheda per le Europee in sei Paesi: Germania, Francia, Olanda, Spagna, Austria e Lussemburgo. In Italia, invece, “stiamo raccogliendo le firme e dobbiamo arrivare a 150mila. Questo è un primo scoglio democratico al quale si aggiunge poi la soglia di sbarramento del 4%. Siamo gli unici in Europa ad avere queste regole”. Ma loro ci provano. Loro sono Volt, il movimento “paneuropeo e progressista” nato ...

VIDEO - Sallusti : “Il M5s ha perso identità e Di Maio la testa… in tre mesi ha detto cose da fuori di testa” : Il direttore Sallusti, così risponde a chi dice che qualcuno vuole la testa di Di Maio Alessandro Sallusti torna a sottolineare che il risultato del voto alle regionali in Sardegna è la prova della crisi profonda del M5S che ha perso una linea guida POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE: Di Maio messo seriamente in discussione da alcuni … L'articolo VIDEO, Sallusti: “Il M5S ha perso identità e Di Maio la testa… in tre mesi ha detto ...

Solidarietà a Falcioni da Vito Crimi (M5S) : “Il diritto a essere informati è in pericolo” : Vito Crimi, (M5S), sottosegretario con delega all'Editoria, prende le difese di Davide Falcioni: "Mi unisco all'allarme lanciato da Amnesty, quando i giornalisti sono sottoposti a procedimento penale per aver svolto il loro lavoro non è solo quest'ultimo che viene messo in pericolo, ma anche il diritto della società nel suo complesso a essere informata"Continua a leggere

Diciotti - Di Maio : “Il M5s è da sempre contro l’immunità parlamentare ma quello di Salvini è un caso specifico” : Ripete che il Movimento 5 stelle è “sempre stato contro l’utilizzo dell’immunità“, ma quello di Matteo Salvini “è un caso specifico“. Nel giorno in cui alla giunta per le Immunità del Senato è attesa la memoria difensiva del ministro dell’Interno, Luigi Di Maio interviene ancora una volta per sottolineare come il M5s non ha ancora deciso come votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere arrivata dal ...

Sanremo 2019 - il presidente Antimafia Morra (M5s) contro “Il saluto ai Casamonica” della Raffaele : “Leggerezza assai grave” : “Una leggerezza assai grave”. Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5s) è intervenuto su Twitter contro la battuta di Virginia Raffaele sui Casamonica durante la prima serata di Sanremo 2019. “Che i Casamonica”, ha detto, “possano diventare sul palco dell’Ariston oggetto di battuta come i Cesaroni o i Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di Sanremo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Febbraio : Mezzo M5S parla come B. : “Il governo non si processa” : Il processo Salvini scappa dalla Giunta: c’è solo la sua “memoria” Il ministro dell’Interno: “Porto uno scritto, meglio così”. Parlerà solo in aula, dove non sono previste domande e c’è la diretta tv di Paola Zanca Golpe è bello di Marco Travaglio Ieri la libera stampa italiana ha stabilito un nuovo record mondiale: non c’era praticamente un titolo di prima pagina che dicesse la verità. Tutte fake news, tutte balle. Falso che il governo ...

Consob - Morra (M5s) : “Il candidato del governo del cambiamento è Minenna” : È Marcello Minenna, ex assessore al Bilancio della giunta Raggi, il candidato alla presidente della Consob. Dopo i rumor di ieri che volevano Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, alla guida della Commissione nazionale per le società e la Borsa interviene Nicola Morra, il presidente della commissione Antimafia. In un tweet l’esponente del M5s scrive “Savona: perché perdere un buon ministro ed impantanare #Consob in ipotesi di ...

Landini al Fatto Quotidiano : “Il M5s rischia di fare la stampella della Lega. Il governo si confronti anche con noi” : “In quel paese qui” si manifesta il 9 febbraio. Appena eletto segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella sua prima intervista a un Quotidiano nazionale, oltre a lasciarsi sfuggire l’intercalare ormai famoso (ma solo dopo un’ora di colloquio) mette l’accento sulla scadenza di piazza che sta costruendo insieme a Cisl e Uil. Non solo perché si preannuncia come una grande manifestazione contro il governo (da piazza del Popolo è ...

M5S - Di Maio elenca le promesse mantenute : “Il Tap e le altre misure disattese? Non ci saranno ricadute alle elezioni” : “promesse elettorali M5S mantenute e non avrei mai immaginato di riuscire a portare casa in sette mesi di governo le misure principali del contratto di governo”. Così Luigi Di Maio esordisce nella conferenza stampa ‘quello che diciamo facciamo’ alla Camera dei Deputati. Eppure alcuni annunci sono stati disattesi: lo stop al Tap, il no al Muos, lo stop all’acquisto degli F35, il ‘mai più condoni‘, il ...