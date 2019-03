Il governo promette di difendere il clima ma poi sta con le fonti fossili E così

Il governo promette di ridurre il carbone ma poi sta con chi lo difende. E così tradisce gli studenti : C’è “il sostegno italiano a un approccio ambizioso dell’Ue ai cambiamenti climatici”, scandiva il 19 marzo scorso il capo di governo Giuseppe Conte alla Camera. E aggiungeva: “Il potenziale di crescita dell’Europa potrebbe tornare ai livelli sperimentati nel passato, se solo decidessimo di accelerare la transizione verso un’Europa decarbonizzata”. Affermazioni precise, chiare, fatte a ridosso del Consiglio europeo ...

Tav - Toninelli promette : "Il governo deciderà entro la prossima settimana" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli oggi è tornato a parlare del Tav Torino-Lione e in particolare dei bandi per la realizzazione del tunnel di base e ha detto:"Se partissero i bandi di Telt per la Torino-Lione non mi preoccuperei perché sarebbe solo una ricognizione di mercato, aperta per sei mesi, sempre revocabile"Secondo la legge francese, infatti, anche se viene avviata una gara e invitate delle aziende ...

Huawei promette che non creerà backdoor per il governo cinese : Il presidente Huawei ha dichiarato di non aver mai ricevuto una richiesta dal governo cinese di inserire strumenti backdoor nei propri prodotti L'articolo Huawei promette che non creerà backdoor per il governo cinese proviene da TuttoAndroid.

Gli industriali sforano sul pecorino (e incassano) - lo Stato paga (e non sanziona). Il governo promette soldi ai pastori sardi ma tace sulle colpe : La vicenda dei pastori sardi rappresenta a tutti gli effetti un compendio di economia moderna per capire come i protagonisti del mercato spesso riescano ad aggirarne le poche superstiti regole pur di giungere al solito approdo: massimi profitti e perdite scaricate sull'anello debole, sia esso l'allevatore del nuorese o, più frequentemente, il contribuente italiano. E l'approccio che pare voglia assumere il sedicente Governo del ...