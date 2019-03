Il governo prepara una truffa all' Europa

Brexit : May riunisce il governo. No deal più probabile - Ue completa preparativi : Theresa May ha riunito il suo governo per fare il punto sulla Brexit dopo il rinvio concesso dall'Ue aprendo un'altra settimana chiave, ma non necessariamente decisiva, per provare a uscire dallo ...

Brexit - governo a Mattarella : Italia si prepara anche a "no deal" : Roma, 13 mar., askanews, - Una uscita dalla Ue della Gran Bretagna senza accordo è lo scenario al quale si prepara il Governo Italiano. La posizione dell'esecutivo è stata illustrata al capo dello ...

Toninelli arriva in Aula e si siede col M5s. La Russa lo sfotte : “Non tra i banchi del governo? Si sta preparando…” : In Senato sono in corso le dichiarazioni di voto sulla Tav. Ignazio La Russa sta parlando, quando a Palazzo Madama entra il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, nei confronti del quale Pd e Forza Italia hanno presentato una mozione di sfiducia. Il ministro si siede tra i banchi del M5s e La Russa viene interrotto dai colleghi di Fratelli d’Italia: “Ah, è arrivato Toninelli? Bene, vedo che non si siede tra i posti riservati ...

Sergio Mattarella - discorso sospetto al Colle : "Impreparati e approssimativi" - siluro contro il governo : Parla con gli studenti il presidente Sergio Mattarella ma il riferimento a una parte di questo governo è quantomeno sospetto: "La politica è un'attività fortemente impegnativa che richiede una dedizione alle volte completa, perché le scelte politiche in un grande Paese come l'Italia sono impegnative

Cercasi consulenti bravi e preparati per lavorare gratis per il governo : ecco il bando : Pubblicato un bando che offre due anni di lavoro - senza ricevere compensi - rivolto a figure di alta professionalità

Il bando del governo : cercansi consulenti bravi - preparati e da arruolare gratis : Incarichi della durata di due anni per svolgere attività di consulenza al ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef,. A condizione, però, di accettare di non essere retribuiti. L'avviso per lavorare gratis è stato pubblicato il 27 febbraio e scade il 14 marzo. L'obiettivo della III ...

FINANZA E POLITICA/ Le manovre per prepararci a un governo calato dall'alto : Sono tante in questo periodo le dichiarazioni sull'Europa e l'Italia, ma ci sono dei numeri che contano molto di più e che occorre aver presente

Conte lavora al compromesso Il governo prepara la mini-Tav : Non perdere i finanziamenti comunitari, evitare il referendum (consultazione delicata che potrebbe ricadere sotto elezioni europee) o un difficile passaggio parlamentare e non dare un pessimo segnale agli investitori internazionali che, come ha fatto notare qualche giorno fa il ministro dell'Economia Giovanni Tria, potrebbero spaventarsi per il dietrofront dell'Italia sulle grandi opere. Segui su affaritaliani.it

Riforma pensioni : decretone - governo prepara nuovo pacchetto modifiche per la Camera : Il decretone contenente le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto il via libera dalla Commissione Lavoro al Senato ed approda a Palazzo Madama per la seconda lettura. Ci sarebbero ancora molti nodi da sciogliere prima che il testo passi alla Camera per la successiva conversione in legge definitiva. Pronto un altro mini-pacchetto di modifiche Intanto, il Governo Conte avrebbe elaborato un ...

Più investimenti e privatizzazioni : il governo prepara le contromosse : investimenti e privatizzazioni. Due leve che il governo intende sfruttare per cercare di invertire le stime di crescita che prevedono un Pil in picchiata nell'anno in corso. Le previsioni della ...