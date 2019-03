Il Dumbo del 2019 si batte contro le grandi compagnie dell’intrattenimento

wired

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Cosa è successo adopo che ha imparato a volare, conquistato l’attenzione dei media e ritrovato sua madre (probabilmente mantenendola lui con i suoi proventi)? Questo nuovo film di Tim Burton nella sua prima parte fa un suntino veloce della storia del cartone animato e per il resto della sua durata racconta il “dopo”, come fosse un sequel. Ma non lo fa soltanto per avere qualcosa di più da giocarsi rispetto all’originale (la Disney ha dimostrato di poter anche copiare pedissequamente i suoi classici al momento di rifarli), lo fa perché non vuole più cheabbia il sapore della storia di successo, che non sia più un perdente che diventa vincente grazie alla fama e per questo è felice, come avveniva nel 1941.Nella versionediretta da Tim Burtonha così tanto successo che il suo spettacolo (assieme a tutto il circo) viene comprato da un colosso ...

