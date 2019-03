Il disegno della piccola Eleonora commuove i vigili del fuoco | Avete salvato

MotoGP : presentata la nuova livrea della Ducati Pramac. Il disegno è stato curato dal Centro Stile Lamborghini : I test di Losail (Qatar) sono andati in archivio e l’esordio iridato della classe regina, sempre sul tracciato qatariano, è prossimo. Il via ufficiale sarà domenica 10 marzo ma Il tempo delle presentazioni in MotoGP ancora non era terminato, mancava l’ultimo pezzo del puzzle. E’ stata la Ducati Pramac a chiudere il cerchio quest’oggi. La squadra diretta dal Team Principal Francesco Guidotti ha svelato una livrea rinnovata ...