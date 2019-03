Il Decretone diventa legge Di Maio esulta e attacca Zanda | Bella la sinistra falce

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Luigi Diper l'approvazione al senato del, eil Pd nominando "quello che mi dicono essere il tesoriere", Luiginominato dal nuovo segretario Zingaretti. Su Facebook il vicepremier scrive: "Oggi al Senato abbiamo approvato definitivamente il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Noi abbiamo approvato due misure per un nuovo modello di welfare e andiamo verso il taglio degli stipendi dei parlamentari. Qualcun altro - che mi dicono essere il tesoriere di questo "nuovo" Pd - nemmeno qualche settimana fa ha depositato sempre in Senato una proposta diper aumentare ulteriormente, invece, proprio gli stipendi dei parlamentari (equiparandoli a quelli degli europarlamentari). Parliamo di ben 2-5 mila euro in più al mese, che un lavoratore comune vede col binocolo. E sul salario minimo tacciono.lae cashmere, ne sentivamo quasi ...

