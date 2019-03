ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2019) In estate il Napoli rinnovò il contratto di Koulibaly. Un rinnovo importante, si scrisse diattorno ai 6di euro. Oggi il Corriere del Mezzogiorno scrive che dal primoil senegalese percepirà settedi euro che – a memoria – sarebbe l’più ricco mai pagato dal Napoli. Se parliamo di cifre nette. Né Cavani né Higuain hanno raggiunto questa somma. Se invece si parla di una cifra lorda, allora siamo nella normalità calcistica e sottolineiamo calcistica per un giocatore bravo.Ma in genere si parla di somme al netto. Koulibaly sarebbe, anzi è il calciatore su cui il Napoli ha puntato. È lui il fuoriclasse attorno cui Ancelotti ha deciso di costruire il proprio progetto napoletano. E va di pari passo con quel che ha scritto ieri la Gazzetta dello Sport e cioè che sarebbe Lorenzo Insigne l‘uomo che risponde all’identikit ...

SSCNapoliNews : Il Corrmezz: “Dal 1° luglio ingaggio di 7 milioni per Koulibaly” - napolista : Il Corrmezz: “Dal 1° luglio ingaggio di 7 milioni per Koulibaly” Sarebbe lo stipendio più alto mai pagato dal Napo… -