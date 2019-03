IL CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA CONFERMA COO' EE

Aurora Casillo a guida del CONSORZIO tutela pasta di Gragnano Igp : Roma, 26 mar., askanews, - Dal primo marzo 2019 il Consorzio di tutela della pasta di Gragnano IGP ha un nuovo presidente: Aurora Casillo , general manager del pastificio Liguori, è stata eletta all'...

Screening visivo per le dipendenti del Libero CONSORZIO di Ragusa : Screening visivo gratuito delle dipendenti del Libero Consorzio comunale di Ragusa in collaborazione con l'indirizzo ottico del Grimaldi di Modica

Libero CONSORZIO di Ragusa mette in vendita il palazzo della Prefettura : Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha messo in vendita il palazzo della Prefettura stimandolo dieci milioni di euro. L'ente ha bisogno di liquidità, alla luce della fase di pre dissesto economico ...

Latte - nasce 'cantiere unitario' di filiera : il CONSORZIO DEL Romano cambia volto - Sardiniapost.it : Lo avevano già chiesto a gran voce in più occasioni, lo hanno anticipato due giorni fa all'ultima assemblea di Tramatza e lo hanno ribadito oggi alla riunione del primo tavolo di filiera , battezzato ...

Partanna - il Comune paga il debito nei confronti del Libero CONSORZIO Comunale di Trapani : ... nonostante dall'ottobre 2007 la struttura di Contrada Montagna destinata ad ospitare eventi e spettacoli di natura culturale fosse gestita in comodato d'uso dal Comune . Ecco perchè il Sindaco di ...

Vino - Fiorini alla presidenza del CONSORZIO Lessini Durello : Roma, 12 mar., askanews, - Un Consorzio Lessini Durello tutto nuovo quello uscito dall'assemblea dei soci di ieri e che ha visto l'elezione del consiglio d'amministrazione 2019/2021. Eletto all'...

Vini dell'Oltrepo - CONSORZIO tra indiscrezioni e nuovi accordi : possibili cambi al vertice : Torazza Coste, Pavia,, 2 marzo 2019 - La prossima mossa, per l' Oltrepo viti Vini colo, si preannuncia a dir poco clamorosa. Prima, dopo o durante il Vini taly, comincia a Verona il prossimo 7 aprile, - ...

Latte - la controproposta dei pastori sardi 'Subito 80 centesimi al litro'. Si dimette presidente del CONSORZIO : Cronaca Sardegna, nuova protesta dei pastori . Ancora Latte versato in strada. Come conseguenza della reazione dei pastori , arrivano intanto le dimissioni di Salvatore Palitta , presidente del ...

Latte - Coldiretti : dimesso il presidente del CONSORZIO - “gli Industriali colgano la nuova offerta dei pastori” : “Ora che si è dimesso il presidente del Consorzio, gli Industriali colgano la nuova offerta dei pastori per garantire un prezzo del Latte iniziale adeguato ai costi di produzione con una clausola che assicuri di raggiungere l’obiettivo di un euro in tempi certi“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla controproposta dei pastori. “Serve un atto di responsabilità degli Industriali che – sottolinea la Coldiretti ...