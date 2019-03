Il buongiorno hot di Cecilia Rodriguez su Instagram

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Sui social non si parla d"altro. Fan e non fan della coppia sono stati coinvolti nel racconto delle vacanze alle Maldive die Ignazio Moser . Sono numerosissimi, infatti, i contenuti che hanno pubblicato sulle loro paginee che li ritraggono sulle meravigliose spiagge bianche mentre, tra qualche scherzo e altrettanti momenti di meritato relax, si concedono momenti più intimi e romantici.Uno degli ultimi scatti postati da, però, ha scaldato l"atmosfera. La sorella di Belen ha dato ilai suoi fan con uno scatto davvero particolare, che ha lasciato tutti senza parole. Nello scatto incriminato la bellissimaposa di spalle completamente nuda se non fosse per gli slip del bikini bianco - che metteno in risalto il lato B - mentre osserva il mare alle prime ore del mattino. Che dire? Quale uomo non vorrebbe svegliarsi con un ...

AlessandroPred3 : RT @ilcuriosone1: Buongiorno ?? buona settimana a tutti monelli/e week end hot di ??sesso ??sesso ?? @CPMONELLI @danielle_creamy @winesexfeet… - sexy_hot_women_ : RT @Matteo23822635: Buongiorno! My passion! - PerleAiPolsi : Promettimi che ogni buongiorno sarà come miele! #love #couple #sex #hot #kisses -