Il 2019 anno a crescita zero dell' Italia

Confindustria prevede “crescita zero” nel 2019. Matteo Salvini : “Gufi verranno smentiti dai fatti” : Il Centro studi di Confindustria prevede una crescita zero nel 2019 e un aumento di deficit e debito pubblico in rapporto al Pil. Neanche il reddito di cittadinanza risolleverà l'economia italiana. Ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, minimizza: "Le previsioni saranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di 'gufi'".Continua a leggere

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : verranno utilizzate le nuove regole di gioco! Tutte le novità - ecco cosa cambia : La Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile sarà il teatro del debutto delle nuove regole, la FINA ha infatti approvato una radicale rivoluzione che cambierà il modo di giocare di questo sport. Gli atti conclusivi del torneo, che andranno in scena a Torino nel weekend del 29-31 marzo, si disputeranno infatti con il nuovo meccanismo a cui Tutte le giocatrici dovranno abituarsi in fretta visto che verrà utilizzato negli anni a ...

Vela – GC32 Racing Tour - saranno almeno dieci i team che prenderanno parte all’edizione del 2019 : Il Tour visiterà alcune delle migliori destinazioni veliche in Italia, Spagna e Portogallo Con l’unione dei circuiti dei catamarani volanti GC32 al GC32 Racing Tour, sono almeno dieci i team, inclusi quelli che correvano nelle Extreme Sailing Series a prendere parte al Tour che si svolgerà su cinque tappe, e visiterà alcune delle migliori destinazioni veliche in Italia, Spagna e Portogallo. saranno ancora una volta alcuni dei più forti ...

MotoGP - GP Argentina 2019 - Valentino Rossi : “Lo scorso anno una gara complicata - ora voglio lottare per il podio” : Valentino Rossi punta al podio sul circuito di Termas de Rio Hondo, nel GP di Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale. Il Dottore è pronto a cogliere un risultato decisamente diverso rispetto allo scorso anno, in cui chiuse in 19ma posizione al termine di una gara molto complicata. Il quinto posto ottenuto in Qatar ha dato morale al pilota della Yamaha che confida ora di migliorare quel piazzamento. Queste le dichiarazioni di Rossi alla ...

Bologna. Nidi : dal 27 marzo al 18 aprile iscrizioni all’anno 2019/2020 : Da domani, mercoledì 27 marzo, è possibile presentare domande di iscrizione e trasferimento ai Nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo

Roma - nuova maglia 2019-2020 : foto/ Ecco la divisa giallorossa dell'anno prossimo : Svelata la nuova maglia Roma per la stagione 2019-2020, una divisa all'insegna della semplicità, e simile a quella del campionato in corso

Golf - PGA Tour 2019 : al Corales Golf Club vanno in scena nomi storici assenti dal WGC Match Play. Brice Garnett difende il titolo : Il concetto di alternate event, nel PGA Tour, si ripresenta per la seconda volta quest’anno con il Corales Puntacana Resort & Club Championship: tale torneo, infatti, si pone come diretta alternativa al WGC-Dell Technologies Match Play, l’evento principale della settimana, e per questo motivo è depurato di una notevole parte dei migliori giocatori del pianeta. Il campione uscente, che torna in scena, è Brice Garnett, ma sono ...

Isola dei Famosi 2019 - semifinale in diretta : in cinque vanno in finale - in quattro a casa : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Per l’Isola dei Famosi 2019 è arrivato il momento di scegliere i finalisti che la prossima settimana si contenderanno la vittoria. E’ tempo di semifinale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per ...

Assegni familiari 2019 in periodi non lavorati vanno versati. La sentenza : Assegni familiari 2019 in periodi non lavorati vanno versati. La sentenza Con la sentenza n. 6870 dell’8 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha dato ragione alla Corte d’Appello di Brescia in merito alla corresponsione degli Assegni familiari 2019 da corrispondere ai lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato anche nei periodi non lavorati. La Corte d’Appello di Brescia affermava infatti che il lavoratore assunto con ...

Ciclismo - Europei 2019 : debutta la cronometro a squadre mista! Uomini e donne gareggeranno insieme : Grande novità, forse epocale, in vista dei campionati Europei di Ciclismo che si terranno ad Alkmaar, Olanda, dal 7 all’11 agosto 2019. L’UCE, infatti, ha annunciato una corposa rivoluzione che potrebbe tracciare una nuova via nel mondo del Ciclismo. Nelle 13 diverse gare che saranno in programma, tra élite donne e Uomini, Under 23 e juniores (sia su strada che a cronometro) spunta la “Staffetta mista a tempo” ovviamente ...

Ecco dove si terranno gli MTV EMA 2019 : a Siviglia! : Quando? Appuntamento il 3 novembre 2019 The post Ecco dove si terranno gli MTV EMA 2019: a Siviglia! appeared first on News Mtv Italia.

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey non trema nel finale e si aggiudica il Valspar Championship per il secondo anno consecutivo : Successo con brivido nel finale per Paul Casey al Valspar Championship 2019. Il giocatore inglese è riuscito nella difficile impresa di difendere il titolo conquistato lo scorso anno presso l’Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida (Stati Uniti d’America) e ha centrato la terza vittoria in carriera sul PGA Tour. Dopo aver cominciato l’ultimo giro al comando, il 41enne di Cheltenham ha affrontato le ultime due buche con un ...

8 Principali tendenze tecnologiche per il 2019 e il lavoro che creeranno : Possibilita di lavoro future La tecnologia si sta evolvendo a un ritmo così rapido che le previsioni annuali delle tendenze possono sembrare obsolete prima ancora di essere pubblicate come articolo o blog pubblicato. Man mano che la tecnologia evolve, consente cambiamenti e progressi ancora più rapidi, causando l’accelerazione del tasso di cambiamento, fino a quando non diventerà esponenziale. Le carriere basate sulla tecnologia non ...