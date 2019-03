Icardi-Perisic | il VIDEO mostra cosa è successo durante l’allenamento

Inter - prove di disgelo tra Icardi e Perisic in allenamento : prove di disgelo alla Pinetina tra Mauro Icardi e Ivan Perisic . Dopo il like di Brozovic al ritorno in campo dell'ex capitano nerazzurro, dal campo arriva un nuovo segnale positivo sul rientro in ...

Spalletti - Icardi - Perisic e un futuro via da qui Ma ora c'è una società : Ha vinto l'Inter. Non Vecino, non Lautaro, non Spalletti. Vince l'Inter perché è una vittoria nel derby che va oltre i tre punti, la supremazia cittadina che pure non era in discussione. Perché nelle ultime otto stagioni, per ora tutte senza titoli per le milanesi (il Milan può vincere la Coppa Italia), i nerazzurri hanno vinto il cinquanta per cento dei derby giocati, i rossoneri appena due. È un successo che va oltre il campo perché la società ...

‘Caso Icardi’ – Perisic inizia a seguire l’ex marito di Wanda Nara sui social : Maxi Lopez ricambia! : Ivan Perisic ed il follow ‘birichino’ a Maxi Lopez dopo il derby: il gesto del calciatore dell’Inter incuriosisce i tifosi alla luce della querelle con protagonisti Wanda Nara ed Icardi Dopo il derby della Madonnina, vinto ieri sera dall’Inter, un ‘movimento social’ molto curioso ha attirato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic ha incominciato a seguire su Instagram l’ex marito di ...

Inter boom - rottura insanabile : la società opta per decisioni drastiche via Spalletti - Icardi e Perisic : L’estate dell’Inter sarà bollente: rivoluzione nella guida tecnica e negli uomini, Icardi e Perisic andranno via assieme a Spalletti Le ultime indiscrezioni che trapelano da casa Inter sono davvero di quelle altisonanti. La società nerazzurra si appresta a prendere decisioni davvero drastiche per sanare una situazione che sta assumendo contorni clamorosi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Luciano Spalletti ...

Inter - Spalletti : "Perisic e Keita ok. Icardi? Chiedete a Marotta..." : Parte dalle anticipazioni sui convocati nella pillola riservata al Facebook dell'Inter il tecnico Luciano Spalletti: "Perisic è a disposizione, magari un po' affaticato, ma è a disposizione. Per ...

Inter - Spalletti : 'Gara autoritaria - Perisic recuperabile. Icardi? So cosa ha detto a me' : L'Inter resiste e strappa da Francoforte un pareggio importante. Sofferenza, carattere e rimpianti per i nerazzurri contro l'Eintracht, che hanno rischiato più volte di incassare il gol ma sono andati ...

Wanda Nara : 'Vorrei Mauro Icardi in campo nel derby. Perisic non si è lamentato di me' : "Non so se Mauro giocherà il derby. Se lo vorrei in campo? Certo che lo vorrei ". Wanda Nara torna a parlare pubblicamente del marito Mauro Icardi , nel corso del programma Tiki Taka. L'Inter, ancora ...

Champions in eredità : per Spalletti - Icardi e Perisic ultimi tre mesi all'Inter : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MILANO - Si profilano tre mesi intensi in casa Inter . Perché, a ben guardare ...

Cagliari-Inter - Spalletti in conferenza dimentica Icardi : “Punto su Perisic” : CAGLIARI INTER – Si sono lentamente placate le pesanti polemiche che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter. Il rigore concesso in pieno recupero dall’arbitro Abisso rimane sul gozzo a tifosi e addetti ai lavori interisti, ora però è già tempo di vigilia di campionato e domani è imperativo ripartire nel primo anticipo della prossima giornata di […] L'articolo Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: ...

Inter - quattro soluzioni senza Icardi : da Lautaro - Keita - Politano e Perisic : L'Inter può fare a meno di Mauro Icardi a lungo termine, e non pagare pegno nell'inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i ...

Inter - le mosse di Marotta : così ha ritrovato Nainggolan e Perisic. Ora la sfida Icardi : Non chiamatelo sergente Marotta , ma è innegabile che dal 13 dicembre, giorno del suo arrivo all' Inter , qualcosa sia cambiato all'Interno delle dinamiche del club nerazzurro. Il nuovo Amministratore ...