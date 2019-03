I responsabili di Xylella che oggi hanno cambiato idea

wired

(Di mercoledì 27 marzo 2019) (foto: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Nel corso di un recente appuntamento istituzionale tenutosi a Lecce, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riacceso i riflettori su, l’infezione batterica alla base dell’emergenza fitosanitaria che a partire dal 2013 ha colpito una vasta area della Puglia e che attualmente si estende per una superficie di 770mila ettari, dal capo di Leuca, nell’estremo sud della regione, fino alla piana degli ulivi monumentali di Fasano. Il rappresentante del governo, per l’occasione, ha espresso vicinanza agli agricoltori le cui piantagioni sono state infestate dal batterio, annunciando un ulteriore contributo di 300 milioni di euro per coprire i costi sostenuti dagli olivicoltori.“Questo problema si trascina da molti anni, è uno scandalo” ha dichiarato il capo dell’esecutivo di fronte alle principali associazioni del settore, “questa ...

