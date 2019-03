I giovani di Mancini si fanno avanti a suon di gol 6-0 al Lichtestein

La nuova Italia di Mancini funziona : le mosse vincenti del Ct e il perché non si è investito prima sui giovani azzurri : La nuova Italia di Roberto Mancini funziona. Due partite di qualificazioni ad Euro 2020 e due vittorie. Certo affrontando Finlandia e Liechtenstein è il minimo che ci si potesse aspettare. E invece non era per nulla scontato. Ricordate cosa dicevamo dopo il sorteggio con la Svezia nel doppio spareggio per andare al Mondiale di Russia? Beh, la Svezia, tutto sommato ci è andata bene. E sappiamo tutti com’è finita, purtroppo. Pur in un ...

Italia - Mancini : 'Kean? Tutti siamo stati giovani. Bernardeschi merita la 10' : PARMA - ' Dobbiamo continuare a crescere e cercare di mantenere la stessa identità a prescindere dall'avversario. siamo felici perché volevamo riportare entusiasmo e potevamo farlo solo proponendo ...

giovani di qualità scelti e fatti giocare - così Mancini sta ricostruendo una Nazionale credibile : Qualificazioni Euro 2020: domani il match con il Liechtenstein dopo il 2-0 alla Finlandia. Non solo Zaniolo e Kean: quindici esordienti seguiti con attenzione a cui ha saputo dare fiducia

L’Italia dei giovani regala spettacolo - premiato il coraggio di Mancini : Kean gioca da veterano - così il Ct ha ribaltato la squadra : E’ andata in scena nella serata di ieri una partita molto importante valida per le qualificazioni ad Euro 2020, è scesa in campo l’Italia che ha avuto la meglio della Finlandia. Inizia un nuovo importante progetto con Roberto Mancini in panchina, il tecnico ha allontanato le iniziali perplessità con le scelte in fase di convocazione (anche se c’è qualcosa da ridire per l’assenza di Balotelli) e per come gioca la ...

Mancini : 'Abbiamo giovani di qualità' : 'Puntiamo su giocatori un po' più giovani che comunque giocano in squadre più o meno forti, ma che stanno giocando e possono avere un grande futuro in Nazionale. Kean è un giocatore che ha fatto tutta ...

Italia-Finlandia - Mancini : 'Obiettivo è vincere coi giovani e giocando bene' : Domani l'attesa prima sfida verso Euro 2020 della sua nuova Nazionale. Una squadra che già durante le prime apparizioni, tra amichevoli e impegni in Nations League, ha già mostrato un volto totalmente ...

Nazionale - Mancini : 'Ora le gare che contano. Un bene che i giovani giochino di più' : E' un Mancini sereno e soddisfatto della sua nidiata azzurra. 'I nostri giovani sono cresciuti tanto perché stanno giocando da alcuni mesi con grande continuità. Sono forti'. E' questa la partenza ...

Qualificazioni Euro2020 – Mancini ha sciolto ogni dubbio - ecco i convocati dell’Italia : un grande ritorno e tanti giovani : Roberto Mancini ha sciolto gli ultimi dubbi ufficializzando i convocati dell’Italia per le due partite contro Finlandia e Liechtenstein: Quagliarella e Kean le sorprese più liete Archiviate le fatiche di coppa, le squadre sono pronte a giocare l’ultimo turno di campionato prima di dedicarsi agli impegni con la Nazionale. Il 23 e il 26 marzo, l’Italia sarà impegnata rispettivamente contro Finlandia e Liechtenstein per le ...

Italia - Roberto Mancini crede nei suoi giovani : “Zaniolo come Pogba - ma non è l’unico talento” : Italia, Roberto Mancini è pronto a dare battaglia nella corsa agli Europei itineranti del 2020, facendo leva su diversi giovani di belle speranze Il ct dell’Italia Roberto Mancini, si sta preparando a vivere le qualificazioni ai prossimi campionati Europei. La Nazionale azzurra sta vivendo un momento di rinnovamento che passerà per diversi giovani calciatori in rampa di lancio. Il Ct, parlando al Corriere della Sera, ha analizzato la ...

Il c.t. Mancini : «Voglio altri Zaniolo Serve più coraggio coi giovani» : La Roma sta facendo una buona politica. Se riesce a prenderne altri può avere una base molto solida, perché i ragazzi stanno crescendo in fretta». Cosa le ha detto in più la Champions su Zaniolo? «...

Nazionale – Mancini punta su Zaniolo : “i giovani in prima fila per vincere Europei e Mondiale” : Roberto Mancini fa il quadro della situazione sulla Nazionale: il ct azzurro ha le idee chiare su Zaniolo e gli altri talenti italiani Roberto Mancini torna sull’argomento Nazionale. Il ct dell’Italia, a seguito della ‘scoperta’ Zaniolo e delle nuove convocazioni di marzo per la sfida contro la Finlandia, ha detto la sua in un’intervista a ‘Corriere della Sera’. Mancini – LaPresse/Tano ...