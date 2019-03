quattroruote

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Laha confermato il lancio al Salone di New York di un modello completamente inedito. Si tratta di uncompatto che si posizionerà alla basegamma e che è stato denominato. La notizia è accompagnata da unche, pur mostrando il logo sul portellone, non fornisce indicazioni di sorta sul designvettura.Una sorella minore per la Kona. Laè definita come Cuv (Utility Vehicle) e si posizionerà al di sottoKona, già commercializzata anche negli Stati Uniti, ma per il momento non sono noti ulteriori dettagli sulla piattaforma e sulla meccanica. La presentazione ufficiale, fissata per il 17 aprile, sarà caratterizzata anche dall'usorealtà aumentata per lo streaming online, che sarà trasmesso sul sito ufficiale americano.

quattroruote : La #Hyundai #Venue debutterà al Salone di New York andando a posizionarsi alla base della gamma a ruote alte del co… - dinoadduci : Hyundai Venue - Primo teaser della crossover - Investireoggi : Hyundai Venue sarà presentato in anteprima al prossimo Auto Show di New York -