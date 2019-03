Hugh Dancy nel cast dell’ultima stagione di Homeland VIDEO – Notizie serie tv

dituttounpop

(Di mercoledì 27 marzo 2019)tv 27 marzo 2019:neldell’ottava e ultimadi. Ecco qualche dettaglio sulla tramaentra neldell’ottava e ultimadi. L’attore, marito della protagonista Clare Danes, sarò ricorrente in un arco di episodi. L’ottavadiè appena entrata in produzione, il presidente di Showtime al TCA Winter Press Tour aveva annunciato il suo spostamento in autunno. Spostamento causato dai problemi di produzione incontrati, per la mancata disponibilità dei set in Marocco., che conosciamo per il suo ruolo in Hannibal di NBC e poi The Path di Hulu, interpreterà John Zabel. John è un consulente di Washington che verrà assunto dalla Casa Bianca come consigliere per la politica estera del Presidente. Darà del filo da torcere a Saul Berenson, il personaggio interpretato da Mandy ...

Screenweek : #Homeland #HughDancy affiancherà #ClaireDanes nella stagione finale - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Hugh Dancy e Claire Danes faranno coppia anche in tv. Lui reciterà con un ruolo ricorrente nell'ottava e ultima stagione… - bestserialit : Un affare di famiglia -