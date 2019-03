Huawei punta a differenziare le serie | almeno per quest’anno | 5G sui Mate 30 | 4G sui P30

Huawei P30 - il nuovo smartphone cinese punta su un super-zoom : dal nostro inviato. PARIGI - L'importante è focalizzarsi su un obiettivo. Perciò, mentre è impegnata in una battaglia senza precedenti, che sta dividendo il mondo, per il 5G e quindi per difendere il suo primo business, ancora oggi rappresentato dalle reti, la cinese Huawei non tralascia un'altra delle sue principali vocazioni, che negli ultimi anni le ha ...

I modelli di punta della serie Huawei Mate 20 superano 10 milioni di unità spedite : Huawei ha annunciato che gli smartphone di punta della serie Huawei Mate 20 hanno superato quota 10 milioni di unità spedite in 4 mesi e mezzo L'articolo I modelli di punta della serie Huawei Mate 20 superano 10 milioni di unità spedite proviene da TuttoAndroid.

Huawei punta a spedire 250 milioni di smartphone nel 2019 e 300 milioni nel 2020 : Molto ambizioso è l'obiettivo che Huawei spera di raggiungere nel corso del prossimo anno, ossia oltre 300 milioni di smartphone spediti a livello globale L'articolo Huawei punta a spedire 250 milioni di smartphone nel 2019 e 300 milioni nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

Matrimonio tra EMUI 9 e Huawei P20 Lite : spunta la prima data ufficiale sull’aggiornamento : Ci sono finalmente buone notizie per tutti coloro che nell'ultimo anno hanno deciso di puntare su uno smartphone tanto popolare come il cosiddetto Huawei P20 Lite, almeno per quanto riguarda la storia del rilascio per l'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9. Dopo diverse settimane di attesa, infatti, abbiamo una volta per tutte notizie concrete sui tempi necessari per fare questo step tanto invocato. Il tutto a pochi giorni di distanza dai ...

Usa accusano Huawei e Meng di frode finanziaria e puntano a estradizione : Gli Stati Uniti accusano Huawei e il suo chief financial officer Meng Wanzhou di frode finanziaria. Lo annuncia il Dipartimento di Giustizia, che punta all'estradizione di Meng Wanzhou negli Stati ...