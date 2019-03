Huawei P30 e P30 Pro ufficiali | un nuovo passo avanti nella fotografia e molto altro

Paese che vai - Huawei P30 che trovi : diverse le varianti in base al mercato : Huawei P30 e Huawei P30 Pro sono disponibili in diverse varianti in base al Paese di commercializzazione: vediamo cosa cambia da quelle vendute in Italia. L'articolo Paese che vai, Huawei P30 che trovi: diverse le varianti in base al mercato proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale anche Huawei P30 Lite : potenza e prezzo piccolo : Per quanti si stavano chiedendo che fine avesse fatto il Huawei P30 Lite, c'è da dire che, seppur in sordina, il device è stato ufficializzato da qualche ora. Si tratta del solito dispositivo da combattimento, cui sono state aggiunte ben tre fotocamere, e che può confondersi con il resto dell'armamentario proposto da Huawei e Honor. Il display è un IPS da 6.15 pollici con risoluzione FullHD+ in formato 19,5:9 ed un piccolo notch a forma di 'U'.

Immancabili le prime proposte Vodafone per Huawei P30 e P30 Pro : quattro offerte lanciate : A meno di 24 ore dalla presentazione dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro, vanno registrate le prime offerte Vodafone con cui la compagnia telefonica consentirà di portarsi a casa i nuovi top di gamma 2019 a rate. Dopo aver preso in esame ancor prima dell'evento in questione le proposte associate ai piani TIM fisso (potete esaminarle nuovamente tramite il nostro approfondimento), stavolta tocca scendere maggiormente nel pratico, analizzando la prima ...

Huawei P30 Pro esiste e costa meno in versione 6 GB di RAM - ma non lo troverete in Italia : Una particolare versione di P30 Pro con meno RAM rispetto all'edizione standard è apparsa in alcuni mercati europei a prezzi molto interessanti La presentazione ufficiale di ieri ha svelato al mondo tutti i dettagli sui nuovi Huawei P30 e Huawei P30 Pro , mettendo nero su bianco le caratteristiche tecniche e le informazioni sui prezzi di listino . C'è però un dato passato in sordina, che il ...

Huawei ha scelto ancora una volta BOE per lo schermo OLED di Huawei P30 Pro : Il vice presidente di BOE conferma che il produttore cinese è il fornitore per il display utilizzato su Huawei P30 Pro, il flagship presentato ieri.

Huawei P30 Pro è senza altoparlante e ha 4 fotocamere : C'è la quarta fotocamera - ed era attesa, da un marchio che da sempre ha puntato sulla qualità dell'immagine - e non c'è più l'altoparlante. Chi già aveva storto (e continua a storcere) il naso per l'assenza del jack per le cuffie in uno smartphone inorridirà di fronte alla novità introdotta da Huawei con il P30 Pro. Acoustic Display è una tecnologia grazie alla quale il suono viene emesso direttamente dal display. In pratica il ...

Usciti oggi i nuovi Huawei P30 e P30 Pro : Negli ultimi mesi se ne è parlato tanto, ed oggi, dopo la presentazione, i nuovi gioiellini di Huawei vedono finalmente la luce. Caratteristiche tecniche Le caratteristiche tecniche dei due smartphone sono molto simili, per quanto riguarda il modello P30 possiamo notare: Schermo: 6,1” OLED full HD+ (1.080 x 2.340 pixel, 19,5:9, 422 ppi) CPU: Kirin 980 con GPU Mali-G76MP10RAM: 6 GB LPDDR4xMemoria interna: 128 GB espandibile (con nanoSD ...

Huawei P30 e P30 Pro presentati ufficialmente : leggero passo in avanti rispetto alla serie P20 - ma le fotocamere... : USB di tipo C, Acoustic Display, Dolby Atmos, certificazione IP68

Huawei P30 e P30 Pro sono acquistabili a rate con Vodafone da 6 - 99 euro al mese : Huawei P30 e P30 Pro sono i grandi protagonisti di oggi e sono già acquistabili a rate con Vodafone con prezzi che partono da 6,99 euro al mese.

Subito voglia di Huawei P30 e P30 Pro? Ecco dove sono già acquistabili : Siete stati conquistati dall'aspetto e dalle prestazioni di Huawei P30 e Huawei P30 Pro? Ecco dove potete acquistarli per ricevere lo speaker in omaggio.

DxOMark ha un nuovo re : sua maestà Huawei P30 Pro - è lui il miglior camera phone del momento : DxOMark ha premiato ancora una volta la fotocamera di uno smartphone Huawei, in questo caso Huawei P30 Pro, come miglior camera phone

Perché il Huawei P30 Pro potrebbe far mangiare la polvere al Samsung Galaxy S10 Plus - primo confronto : Il primo duello è servito tra Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10 Plus: in attesa di vedere i due device a confronto su campo, magari in riferimento alla performance dei processori e ancor maglio alla resa fotografica degli scatti, ecco una prima comparativa tra le due schede tecniche del device. L'ultimo top di gamma Huawei arrivato proprio oggi 26 marzo, ha dalla sua parte soprattutto un aspetto hardware rispetto al suo diretto rivale: per ...

Un vero salto tra Huawei P30 Pro e P20 Pro? Il confronto ce lo rivela : Adesso che il top di gamma Huawei P30 Pro è stato finalmente presentato, non potevamo esimerci dal metterlo subito in rapporto al P20 Pro, che fino a questo momento aveva dettato legge in termini di eleganza e qualità fotografica (tralasciando la parentesi rappresentata degnamente dai Mate 20 e Mate 20 Pro, che fanno comunque parte di un'altra serie). DIMENSIONI E DESIGN L'avete visto tutti: l'ultimo nato nella casa di Shenzen vanta ...

Conosciamo i nuovi Huawei P30 e P30 Pro : scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Doveva arrivare la replica decisa ai recenti Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, e a margine della presentazione dei tanto attesi Huawei P30 e P30 Pro oserei dire che la risposta ci sia stata da parte del colosso cinese. Dopo aver analizzato le principali informazioni per seguire la presentazione in diretta streaming oggi 26 marzo sulle nostre pagine, tocca infatti analizzare questi nuovissimi gioiellini più da vicino, andando ad individuare oggi ...