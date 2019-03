wired

(Di mercoledì 27 marzo 2019) (Foto:) Collateralmente alla presentazione deiP30 eP30 Pro, il colosso cinese ha svelato anche treaccessori nel corso dell’evento tenutosi a Parigi presso il Convention Center cittadino. Le novità riguardano il settore gli indossabili con i duechiamati Watch GT Active e Elegant insieme a un nuovo paio diwireless chiamateche migliorano in qualità e comodità d’uso.Le(Foto:) Lesenza filisono state pensate per una connessione rapida e semplice, per offrire un’autonomia di batteria duratura (e con ricarica al volo) e per migliorare l’audio in ascolto. Grazie alla loro struttura flessibile è possibile rimuovere la cuffia destra e il cavo dai tasti del volume liberando un connettore usb type-c che si può inserire in qualsiasi smartphone ...

micheleiurillo : Huawei ha presentato i nuovi smartwatch e le cuffie Freelace - MilanoCitExpo : Huawei ha presentato i nuovi smartwatch e le cuffie Freelace #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -