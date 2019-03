Honda HR-V - Al volante della Sport 1 5 Turbo Vtec 182 CV

quattroruote

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Carattereivo e spazio da famiglia. Per il restyling di metà carriera laHR-V si aggiorna introducendo la versione, abbinata esclusivamente alla motorizzazione 1.5benzina da 182 cavalli. Dopo il buon successoprima serie, venduta in oltre 93.000 unità in Europa dal 2015 e 2.7 milioni nel mondo dal lancio nel 2013, la Suv nipponica punta a fare breccia sul lato emozionaleclientela grazie ad un rinnovato piacere di guida e al propulsoreportato al debutto dallultima generazioneCivic. Tutto questo senza rinunciare a unelevata funzionalità di bordo e a un corposo elenco di dotazioni di assistenza alla guida, qualità irrinunciabili per avere successo tra le Suv di segmento C.Più potenza col. La siglaè un elemento imprescindibile in casaquando si parla diività. Montato su Civic e CR-V, il 1.5 ...

iltornante : Il pilota mugellano dopo Audi RS3 ed Honda Civic sale ora al volante della Alfa Romeo by Romeo Ferraris schierata d… -