Hernandez-Bayern Monaco per 80 milioni E oggi stesso viene operato

Hernandez -Bayern - trasferimento record - : Il terzino campione del mondo con la Francia in Russia, arriva dall'Atletico Madrid e ha firmato un contratto di 5 anni fino al 2024.

Bayern scatenato : preso Lucas Hernandez per 80 milioni : "Sono molto felice che Lucas Hernandez abbia firmato per noi, si tratta di uno dei migliori difensori nonchè campione del mondo - ha spiegato Hasan Salihamidzic -. Può essere usato sia come difensore ...