Gsd Casilina calcio | I cat | Furfaro vede il lato positivo | “I play out sono ancora a

Gsd Casilina (calcio - I cat.) - Carboni è ottimista : “Lotteremo fino all’ultimo per salvarci” : Roma – Mister Marco Piccirilli aveva detto di contare fortemente sul fattore campo per costruire la salvezza della Prima categoria del Casilina, ma domenica scorsa il “De Fonseca” è mancato e la squadra capitolina ha ceduto per 3-1 contro lo Sporting San Cesareo. Eppure le cose ad un certo punto della gara non si erano messe male come spiega il trequartista o esterno offensivo classe 1995 Marco Carboni. “Nel primo tempo abbiamo concesso ...

Gsd Casilina (calcio - I cat.) - Taraborelli e l’amaro k.o. di Monte Porzio : “Non ci ho dormito” : La Prima categoria del Casilina è andata vicinissima al colpaccio sul campo dell’attuale seconda forza del girone F. I ragazzi di mister Marco Piccirilli (in tribuna per squalifica) sono stati a lungo in vantaggio al cospetto dell’Atletico MontePorzio, ma poi la squadra castellana ha ribaltato il risultato e si è portata a casa un sofferto successo per 2-1. “Ho ancora tanta amarezza addosso per quello che è successo domenica scorsa, non sono ...

Gsd Casilina (calcio - I cat.) - Crescenzi : «Col Montelanico la miglior partita - dobbiamo salvarci» : Roma – Il Casilina si è sfogato. La squadra cara alla famiglia Coratti e al dirigente responsabile Liverotti ha battuto per 6-1 il Real Montelanico nel match andato in scena domenica scorsa al “De Fonseca”: la doppietta di Mido e i gol di Ponzo, Caranci, Cruz e Taglienti su rigore hanno caratterizzato il tabellino di una gara dominata totalmente. «E’ stata la nostra miglior partita stagionale, abbiamo messo in campo qualità e ...

Gsd Casilina (calcio - I cat.) - Piccinini : «Col Torpignattara dovrà essere la partita della vita» : Roma – E’ un momento cruciale per la Prima categoria del Casilina. La squadra cara alla famiglia Coratti e al dirigente responsabile Fernando Liverotti sta preparando la decisiva gara di domenica prossima da giocare contro il Torpignattara al “De Fonseca”. Un match che mister Marco Piccirilli presenta senza tanti giri di parole. «Mi aspetto che i ragazzi la giochino come la partita della vita. Successivamente avremo gli incroci con la ...