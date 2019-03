Gruppo Hera | 16 anni di crescita

Lirfl (rugby a 13) - protocollo d’intesa col Gruppo storico romano : il 21 aprile si giocherà ad harpastum : Roma – La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) non si ferma mai. E ha messo in cantiere una nuova iniziativa grazie al protocollo d’intesa siglata con il Gruppo storico romano, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 1994 che unisce la passione di tante persone per la magica storia dell’antica Roma. «La nostra associazione e la Lirfl sembrano apparentemente due entità distanti e invece sono legate da tanti punti in ...