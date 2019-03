Gruppo FCA | tra i pretendenti spunta anche Renault | perché il Gruppo italo-americano fa

Renault - Possibile interesse per il Gruppo FCA - ma prima la fusione con Nissan : La Renault avrebbe in programma di riavviare i negoziati per una fusione con la Nissan entro 12 mesi, per poi acquisire un'altro produttore automobilistico. L'indiscrezione è del Financial Times, secondo cui tra gli obiettivi preferiti dei francesi ci sarebbe anche il Gruppo Fiat Chrysler. Le nuove strategie de La Regie. Le nuove mire del Gruppo transalpino rappresentano l'avvio di una nuova strategia nella gestione dell'alleanza con la ...

Gruppo FCA - ecco perché al Presidente Elkann non basta PSA e guarda ad oriente : Il futuro del Gruppo PSA potrebbe essere al di fuori dell’Europa per soddisfare un desiderio segreto della famiglia Agnelli Durante la scorsa settimana, sulle principali testate di settore si è parlato una possibile fusione-alleanza tra il Gruppo FCA e i francesi di PSA (Peugeot, Citroen, DS e Opel), un’operazione di dimensioni importanti che permetterebbe di creare uno dei Gruppi automobilistici più potenti al mondo in grado di sfidare ...

Gruppo PSA - FCA avrebbe già rifiutato la proposta di alleanza : Il Gruppo PSA ha contattato la Fiat Chrysler Automobiles all'inizio dell'anno per proporre una fusione che avrebbe creato un colosso del settore automobilistico con una valutazione di Borsa di almeno 40 miliardi di euro. quanto si legge in un articolo del Wall Street Journal, secondo cui il produttore italo-statunitense avrebbe ancora una volta respinto la proposta. L'opposizione della famiglia Agnelli. Negli anni scorsi l'ex ...

Gruppo PSA - Pronti a nuove alleanze - anche con FCA : La famiglia Peugeot, socio rilevante del Gruppo PSA per quanto non più di controllo, è pronta a sostenere l'amministratore delegato Carlos Tavares nella ricerca di nuove acquisizioni o alleanze, anche con la Fiat Chrysler Automobiles. "Abbiamo supportato il progetto Opel sin dall'inizio. Se si presenta un'altra opportunità, non ci fermeremo. Carlos lo sa", afferma Robert Peugeot, numero uno della holding della famiglia transalpina FFP, ...

Gruppo FCA - il titolo vola in borsa in vista di un matrimonio speciale : Le voci di una possibile alleanza-fusione tra FCA e il Gruppo PSA stanno generando un forte fermento nel settore automotive internazionale Momenti si esuberanza in borsa per il Gruppo FCA dopo alcune indiscrezioni relative ad un possibile matrimonio tra il Gruppo italo-americano e i francesi di PSA che controllano brand importanti del calibro di Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall. I rumors hanno fatti schizzare il titolo Fiat Chrysler ...

Gruppo FCA - Manley e la spina nel fianco chiamata Alfa Romeo : Manley sta però sbagliando a sottovalutare un marchio premium come Alfa Romeo e i risultati negativi stanno emergendo giorno per giorno Per i lavoratori dello Stabilimento FCA di Cassino si prepara ad arrivare un brutto periodo, infatti a causa delle vendite del brand Alfa Romeo al di sotto delle attese il Gruppo Fiat-Chrysler ha previsto uno stop alla produzione di due settimane – dal 18 aprile al 2 maggio – per i modelli ...

Emissioni - Usa - il Gruppo FCA richiama 862.520 veicoli : In seguito a un'indagine dell'Epa, l'Agenzia federale statunitense per la protezione ambientale, il gruppo FCA si prepara a richiamare 862.520 veicoli a benzina venduti negli Stati Uniti. Si tratta di un'azione volontaria legata al mancato rispetto dei valori omologati delle Emissioni che coinvolge alcune versioni delle Chrysler 200 (2011-2014), Dodge Avenger (2011-2014), Dodge Caliber (dal 2011 al 2012), Dodge Journey (dal 2011 al 2016) e le ...

Gruppo FCA - Tante novità anche per le flotte aziendali : A commentare la ridda di novità di casa FCA a Ginevra anche Alessandro Grosso, direttore vendite flotte & business del Gruppo per l'Emea, "elettrizzato" perché "abbiamo proposto al mercato cose diverse". Adatte a tutte le stagioni, insomma. anche ovviamente per le flotte che, in attesa dei modelli elettrificati di tutte le Case, "perché a oggi l'offerta è molto alto di gamma", sottolinea, prediligono ancora i ...

Gruppo FCA - Tavares-Manley - quel botta e risposta sullalleanza con PSA : PSA chiama, FCA risponde (ma senza sbilanciarsi). Niente uscite in pubblico qui a Ginevra, solo uno scambio di reciproche aperture a mezzo stampa, per il momento, con Carlos Tavares che incontrando i giornalisti ha alluso a nuovi orizzonti dopo il risanamento del business della Opel (tornata agli utili dopo venti anni) e Mike Manley che ha fatto altrettanto, ricambiando su note molto simili.Tutti parlano con tutti, sempre (cit.). Tutto avviene ...

Gruppo FCA - Manley : “Il piano Italia va avanti ma valutiamo tutte le opportunità” : In occasione di un incontro stampa al Salone di Ginevra 2019, l’amministratore delegato del Gruppo FCA, Mike Manley, ha conferma che il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti e smentisce le indiscrezioni di stampa sull’interesse per Maserati da parte dei cinesi di Geely. “Il futuro di Fca è solido e indipendente ma aperto a valutare opportunità di fusioni e alleanze. Maserati non è in vendita, ha un ...

Gruppo PSA - Tavares cerca nuovi alleati : nel mirino GM e FCA : Il Gruppo PSA è ancora troppo piccolo nonostante l'anno scorso sia riuscito a sfiorare la soglia dei 4 milioni di veicoli venduti grazie soprattutto al contributo della Opel. Per questo motivo, secondo l'agenzia Bloomberg, l'amministratore delegato Carlos Tavares avrebbe iniziato a valutare nuove operazioni straordinarie o alleanze con altri produttori che consentano di imprimere un colpo di acceleratore ai progetti di espansione sui mercati ...