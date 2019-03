Green economy | 500mila impieghi al 2023

Eco-Med : Green economy tra Mediterraneo e Sud Italia : Eco-Med green Expo – L’appuntamento è per il prossimo 11-13 aprile, al centro fieristico “Le Ciminiere”, dove si svolgerà il 1° Salone Mediterraneo Eco Med green Expo, salone dell’Ambiente, dei Rifiuti, Acqua, Bonifiche, Energia e Comfort. (altro…) The post Eco-Med: green economy tra Mediterraneo e Sud Italia appeared first on Idee green.