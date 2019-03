Grazie alle telecamere poste a valle degli Angeli | i carabinieri ieri hanno arrestato un

Grazie Volvo – 60 anni di sicurezza in auto : dalle cinture a tre punti alla tutela delle donne : La sicurezza è da sempre il principio che guida le azioni di Volvo, è per questo che la casa svedese condivide le proprie conoscenze maturate in 40 anni di ricerca attraverso una ‘biblioteca’ digitale accessibile a tutti i costruttori al fine di rendere tutte le auto più sicure Il Volvo Studio Milano è stato teatro di un grande evento dedicato alla sicurezza, da sempre il valore principale del marchio Volvo. L’occasione è stata la ...

Grazie alla generosità di una sconosciuta torna a camminare. La storia di Alice alle Iene commuove tutti : "Il destino ha deciso così e ce lo teniamo così. Tra vent'anni, trent'anni, quarant'anni, voglio svegliarmi con la stessa voglia di vivere che ho oggi". Alice sin da piccolissima è stata costretta su una sedia a rotelle, ma alla sua disabilità non guarda con rabbia, le difficoltà non hanno mai oscurato la positività con cui affronta ogni giornata. La sua storia è stata raccontata dalle Iene ed ...

Juventus - la stella di Bernardeschi brilla anche Grazie alle lezioni di Cristiano Ronaldo : La Juventus si gode il weekend di pausa e per questo motivo Massimiliano allegri ha deciso di concedere un po' di vacanza ai giocatori che non sono stati convocati in nazionale. Il gruppo dei bianconeri nel giro delle rispettive selezioni è però molto nutrito, visto che i giocatori impegnati con le nazionali sono ben quindici. La truppa più nutrita è quella al seguito della nazionale italiana. Sono ben sei i giocatori della Juve chiamati da ...

Malpensa - il “gioco dei livelli” : le coop risparmiano Grazie alle competenze non riconosciute ai soci-lavoratori : I modi per risparmiare sono tanti, la fantasia non ha limiti. Li si fa lavorare meno ore rispetto a quanto concordato, ad esempio. Oppure li si inquadra a un livello più basso rispetto alla mansione svolta, così li si paga di meno. Oltre, naturalmente, a sfruttare le deroghe concesse alle coop dal contratto “Logistica e trasporti”. L’importante è raggiungere lo scopo: tenere i soldi in cassa. Poi a far rispettare i diritti dei ...

Xylella - gilet arancioni : “Grazie alle proteste degli agricoltori si intravedono spiragli” : “Considerato l’impegno del Presidente Emiliano di stanziare 100 milioni di euro regionali per i reimpianti direi che qualche spiraglio di luce inizia ad intravedersi, grazie a tutte quelle sacrosante proteste degli agricoltori che non si sono ridotte alle manifestazioni di piazza ma che hanno invece portato alla presentazione di proposte concrete per il rilancio del Salento e della Puglia olivicola”. Lo afferma Onofrio ...

Calendario Google per Android mostra i suggerimenti relativi alle sale riunioni Grazie all’AI : Dopo essere stata resa disponibile sull'interfaccia web, la funzione di suggerimento automatico delle sale riunioni arriva anche nella versione Android di Calendario Google. L'articolo Calendario Google per Android mostra i suggerimenti relativi alle sale riunioni grazie all’AI proviene da TuttoAndroid.

Giornata mondiale del riciclo : Grazie alle fonderie cresce il riutilizzo dei rottami metallici : Se pensate che le fonderie siano la classica industria pesante che consuma materie prime e produce sostanze inquinanti forse vi state sbagliando: il primo Rapporto di Sostenibilità del comparto, realizzato da Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane, racconta infatti una storia diversa, pur senza nascondere sotto il tappeto le criticità di un settore produttivo complesso. «Il nostro settore – sottolinea il ...

Manley non ha dubbi : Grazie all’alleanza FCA-PSA “abbiamo una forza mai avuta prima” : L’alleanza FCA-PSA farebbe crescere Fiat in Europa e favorirebbe il ritorno di Peugeot in America Uno degli ostacoli più grandi alla diffusione di massa delle auto 100% elettriche, oltre ovviamente all’inadeguatezza delle infrastrutture che non sono attualmente pronte ad accogliere le necessità e le richieste di un mercato ampiamente elettrificato, è sicuramente quello degli ingenti costi di progettazione e sviluppo di veicoli ...

Nissan Qashqai - ancora più esclusiva Grazie alla nuova versione speciale N-Motion [GALLERY] : Qashqai N-Motion presenta dotazioni aggiuntive di serie che aumentano ulteriormente il rapporto qualità-prezzo del crossover di successo di casa Nissan nuova versione speciale N-Motion per Nissan Qashqai, con nuovi elementi di design per esterni e interni e tanta tecnologia Nissan Intelligent Mobility di serie. Nuovi paraurti anteriore e posteriore con finitura argentata, coordinati con le calotte degli specchietti retrovisori e le barre ...

Svelata la vera identità di Jack lo Squartatore Grazie a uno scialle. Il serial killer è il barbiere polacco Aaron Kosminski : Un nuovo test del DNA ha svelato l'identità di Jack lo Squartatore. Le analisi su uno scialle macchiato di sangue hanno indicato Aaron Kosminski come responsabile degli omicidi. Il barbiere polacco, secondo gli scienziati, sarebbe il famigerato killer che ha portato il terrore per le strade della Londra vittoriana. Come riporta il Daily Mail, le nuove prove analizzate su alcuni indumenti corrispondono a quelle di Kosminski e a Catherine ...

Giro veloce Grazie alle performance extra dei pneumatici : Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas ha vinto il GP d’Australia grazie a una strategia a una sosta, in linea con quanto previsto da Pirelli. Dopo essere partito su pneumatici soft, Bottas si è fermato al Giro 23 scegliendo le medium. Stessa tattica per i primi quattro piloti al traguardo, con diverse tempistiche per il […] L'articolo Giro veloce grazie alle performance extra dei pneumatici sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Giovanni - intrappolato dalle buche : “Hanno sistemato la strada e ora sono libero - Grazie Fanpage” : Per ogni storia c'è sempre un lieto fine. Giovanni da anni era sepolto in casa a causa delle profondi buche che non lo aiutano a svolgere le sue quotidiane attività malgrado le sue difficoltà fisiche. grazie a fanpage.it l'assessore ha provveduto a sistemare la strada sotto casa di Giovanni.Continua a leggere

Denim personalizzato con Silvian Heach : uniche ed originali Grazie alla calligraphy [GALLERY] : Silvian Heach presenta “personalizza il tuo Denim”: un capo unico ed esclusivo grazie alla calligraphy Silvian Heach diventa interprete di uno dei più importanti trend delle ultime stagioni con un esclusivo servizio di customizzazione del suo Denim best seller. Il modello ”andomarca” rappresenta uno dei modelli più iconici e più apprezzati dalle appassionate del brand. Uno style molto attuale, a zampa con bande laterali a ...

Psg - nel 2018 bilancio in utile Grazie alle cessioni : bilancio Psg 2018 – Conti di nuovo in utile per il Paris Saint-Germain nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Dopo il rosso della passata stagione, la società parigina ha visto tornare il segno positivo a bilancio. Come emerge dai dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il PSG […] L'articolo Psg, nel 2018 bilancio in utile grazie alle cessioni è stato realizzato da Calcio e ...