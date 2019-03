Governo F Boccia | PD | La recessione li porterà alla rottura Crisi dopo le Europee

Boccia al Governo : "Serve salto qualità" : 13.01 Il presidente di Confindustria, Boccia, lancia un avvertimento al governo: per reagire ad una "crescita zero" serve "un salto di qualità", bisogna "passare dal Contratto di governo ad un Patto per lo sviluppo e l'occupazione". "Il primo anno è stato quello del Contratto: Reddito di cittadinanza, Quota 100, e un po' di Flat tax per gli autonomi. Oggi il rallentamento globale ci impone di fare un salto di qualità",afferma. E sottolinea: ...

Ricercatori - la Lega boccia la stretta : lite nel Governo : La riforma del reclutamento universitario spacca la maggioranza: il progetto di ridurre ad un massimo di 5 anni il periodo del precariato, allo studio del Movimento 5 Stelle, ha creato uno scossone ...

Sondaggi politici Ipsos : 60% italiani boccia il Governo in economia : Sondaggi politici Ipsos: 60% italiani boccia il governo in economia Il 57% degli italiani ritiene che il governo stia facendo poco o nulla per favorire la crescita economica del Paese. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Reddito di cittadinanza e quota 100 sono già passato per la maggioranza dei cittadini che chiedono più lavoro e meno tasse. Non è un caso che Salvini sia tornato a battere il tasto su due temi a lui ...

Clima - Greenpeace in azione in Val Visdende : Governo bocciato : Roma, 14 mar., askanews, - A poche ore dal FridaysForFuture, lo sciopero contro il cambiamento Climatico, con studenti in piazza in tutto il mondo, anche in Italia,azione di Greenpeace per il Clima e ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : Governo Conte bocciato sulla gestione della Tav : bocciato su tutta la linea il governo Conte sulla Tav. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia illustrato in diretta a Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, gli elettori non sono soddisfatti di come è stata gestita la questione dell'Alta velocità sulla Torino-Lione. Alla domanda: "È soddisfatto di come

Pmi - Boccia : bene disponibilità Governo : 20.18 Al 'tavolo pmi' al ministero dello Sviluppo il vicepremier Luigi Di Maio "ci ha chiesto di elaborare delle proposte nell'ottica della crescita e dello sviluppo", con "una disponibilità che apprezziamo", riferisce lasciando il tavolo il leader di Confindustria Vincenzo Boccia. Il ministro "ci ha confermato che stanno lavorando allo sblocca-cantieri",agge. Cenni alla Tav? Boccia risponde con un sorriso ed una battuta: "No, nessuno per non ...

Tav - Ponti la boccia nell’analisi per il Governo ma la promuove nello studio europeo : In 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavIn 15 mila a Torino per dire Sì alla TavMa gli esperti promuovono o bocciano la Tav? In ...

Il consulente del Governo che ha bocciato la Tav in Italia - la promuove in Europa : ... un team di tedeschi e uno guidato dall'ex rettore della Bocconi, Carlo Secchi, anche da una società milanese, la Trt Trasporti e Territorio srl , società di consulenza specializzata in economia, ...

Il consulente del Governo che ha bocciato la Torino-Lione : “Ha i più alti benefici delle opere Ue” : C’è un documento della commissione Trasporti del parlamento europeo sull’impatto che potrebbe avere la Tav sui destini dell’Unione, che non lascia spazio a dubbi: il Trans European Transport Network, ovvero il sistema ferroviario che collegherà l’Italia al resto d’Europa, potrà avere risultati economici, ambientali e occupazionali senza precedenti....