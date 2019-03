Google e Facebook | il futuro di IA e social sarà deciso da esperti indipendenti

Copyright - chi copia paga : in palio il tesoretto da 48 miliardi di Google e Facebook : Con 348 voti a favore, 274 contrari e 36 astenuti, ieri il Parlamento europeo riunito a Strasburgo in seduta plenaria ha approvato le nuove norme sul diritto d'autore. Una riforma che ha avuto...

Frode a Google e Facebook per 120 milioni : ora rischia trent’anni : Il cybercriminale lituano Evaldas Rimasauskas, estradato nel 2017, aveva messo in piedi uno schema a base di phishing che, tramite false fatture nelle vesti di un reale fornitore, ha ingannato i colossi e li ha convinti a pagare su conti bancari controllati. Sentenza a luglio

Google - Facebook e Nexi scelgono Codemotion per la formazione : Con una rete di oltre 500.000 sviluppatori in tutto il mondo, Codemotion ha proprio questo obiettivo: supportare la crescita professionale di queste figure, collegando professionisti IT, community ...

Codemotion - partnership con Google Cloud - Facebook Developer Circles e Nexi : I tre colossi dell’innovazione puntano sull’azienda italiana per attivare corsi di formazione gratuiti adatti a figure professionali in ambito ICT

FACEBOOK - INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN/ Dopo Google - sito e app social non funzionano : FACEBOOK, INSTAGRAM e WHATSAPP DOWN: cosa sta succedendo? sito e app social non funzionano. Nella notte italiana è crollato anche Google

Elezioni europee : per la Ue Facebook - Twitter e Google devono fare di più contro le fake news : Gli amministratori delle pagine si presentavano come organi di informazione indipendente su temi come viaggi, sport, economia e politica in Romania, Lettonia, Estonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, ...

Il piano per 'fare a pezzi' Amazon - Google e Facebook - ma non Apple - - spiegato : Afp Elizabeth Warren Quello che accade oggi, secondo la Warren, è il contrario: la grandi aziende tecnologiche hanno troppo potere nell'economia, nella società e nella democrazia. Rispetto alla ...

Il piano per "fare a pezzi" Amazon - Google e Facebook (ma non Apple) - spiegato : “È ora di fare a pezzi Amazon, Google e Facebook”. La traduzione è un po' rozza ma letterale: fare a pezzi, break up. Lo sticker su fondo verdino e caratteri neri campeggia sul post apparso su Medium l'8 marzo. Per essere la festa internazionale delle donne, la tostissima Elizabeth Warren non poteva scegliere un modo migliore forse: dichiarare la guerra finale allo strapotere della Silicon Valley. Se nel 2020 sarò eletta alla Casa Bianca, è ...

L'Ue bacchetta Facebook - Google e Twitter : troppa disinformazione : La Commissione chiede alle piattaforme misure più efficaci per combattere le fake news in vista delle europee

Il sorpasso di Pinterest su Google e Facebook sui vaccini : Ma nel resto del mondo, la vita vera è fatta anche di polemiche, di scontri, di politica nel senso migliore del termine. Se invece di un magazine patinato vuoi essere la piattaforma dove il mondo ...