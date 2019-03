Golf | Molinari testa di serie nelle sfide mondiali del Texas

Golf - Molinari al WGC Match Play : ... secondo dei quattro eventi 2019 del mini circuito mondiale, svela le difficoltà legate a una rassegna che vedrà in campo in Texas tutti i migliori Player al mondo. "E' un evento difficile - spiega l'...

Golf - Molinari al WGC Match Play : ... secondo dei quattro eventi 2019 del mini circuito mondiale, svela le difficoltà legate a una rassegna che vedrà in campo in Texas tutti i migliori Player al mondo. "E' un evento difficile - spiega l'...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari pronto a dare battaglia - sfida apertissima tra le stelle del panorama mondiale : Prenderà il via oggi, mercoledì 27 marzo, uno degli appuntamenti più particolari e appassionanti del calendario Golfistico internazionale. Presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti d’America), andrà in scena infatti il WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships che appartengono sia al PGA Tour sia allo European Tour. Saranno in gara soltanto 64 giocatori, con ...

Golf - WGC Match Play al via : ci sarà Francesco Molinari : WGC Match Play ha deciso di partecipare al WGC Match Play, secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships Francesco Molinari prende parte al WGC Match Play (27-31 marzo), secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships. Il field è di livello assoluto, poiché vi sono stati ammessi i primi 64 del world ranking. Difende il titolo Bubba Watson in un torneo dove la lista dei favoriti è molto ampia, con ...

World Golf Championship – Francesco Molinari tra i favoriti del WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari tra i favoriti per il WGC-Dell Technologies Match Play, il secondo dei quattro eventi del World Golf Chanpionships Francesco Molinari prende parte al WGC-Dell Technologies Match Play (27-31 marzo), secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello successivo solo ai major. Il field è di livello assoluto, poiché vi sono stati ammessi i primi 64 del ...

Golf - Players Championship – Successo per Rory McIlroy : Woods 30° - Molinari 56° : Nel Players Championship il nordirlandese Rory McIlroy ha battuto Jim Furyk salendo al 4° posto nel World ranking Rory McIlroy è tornato al Successo dopo un anno imponendosi con 272 (67 65 70 70, -16) colpi nel Players Championship (PGA Tour), considerato una sorta di quinto major e disputato sul percorso dello Stadium Course (par 72) al TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach in Florida, dove Tiger Woods si è classificato 30° con 282 (70 71 72 ...

Golf - The Players Championship : trionfo di McIlroy - Molinari chiude al 56° posto : Dopo l'Arnold Palmer Invitational vinto il 19 marzo 2018 ecco il sussulto nel Players Championship: McIlroy torna a far la voce grossa nel torneo col montepremi complessivo più alto al mondo, 12,5 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Rory McIlroy vince il The Players Championship - Jim Furyk secondo. 30° Tiger Woods - 56° Francesco Molinari : Rory McIlroy torna a vincere un torneo a un anno di distanza dall’ultima volta. Al The Players Championship il nordirlandese si prende il suo primo trionfo in uno dei tornei più importanti del PGA Tour, iscrivendo il proprio nome in un albo d’oro che, nel 1976, fu aperto dal leggendario Jack Nicklaus. McIlroy, a Ponte Vedra Beach, precede di un colpo il veterano d’America Jim Furyk, del quale è vano il -5 odierno e -15 totale, ...

Golf - Players Championship : dopo 3 giri guida Rahm. Dietro Woods e Molinari : Jon Rahm, 24 anni. Afp Lo spagnolo Jon Rahm ha realizzato un 64, -8,, miglior score di giornata, e ha preso il comando con 201, 69 68 64, -15, nel Players Championship, Pga Tour,, dove sono rimasti ...

Golf – The Players Championship : Rahm in vetta - Francesco Molinari 54° : PGA Tour: Jon Rahm sale in vetta, Woods 43°, Francesco Molinari 54°. Nel The Players Championship Tommy Fleetwood e Rory McIlroy a un colpo dal leader Lo spagnolo Jon Rahm ha realizzato un 64 (-8), miglior score di giornata, e ha preso il comando con 201 (69 68 64, -15) nel The Players Championship (PGA Tour), dove sono rimasti praticamente stabili Tiger Woods, 43° con 213 (70 71 72, -3), e Francesco Molinari, 54° con 214 (72 70 72, ...

Golf - The Players Championship : Molinari 54° dopo il terzo giro : Rahm in Florida insegue il terzo successo sul PGA Tour nel torneo col montepremi, 12,5 milioni di dollari , più alto al mondo, 12,5 milioni di dollari,, con prima moneta di 2.250.000 dollari. Woods ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm balza al comando del The Players Championship con un terzo giro stellare - Francesco Molinari 54° : Si profila un ultimo giro stellare per decidere il vincitore del The Players Championship 2019, uno dei più importanti tornei del PGA Tour che non a caso presenta in gara il meglio del panorama Golfistico internazionale. Nella terza giornata sul TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), tre giocatori hanno preso un piccolo margine rispetto alla concorrenza e daranno sicuramente vita ad un duello appassionante nella giornata di ...

Golf - The Players Championship : Molinari 57° dopo il secondo giro : Duello super tra Tommy Fleetwood e Rory McIlroy al " The Players Championship ", torneo del PGA Tour con il montepremi più alto al mondo, 12,5 milioni di dollari,. A Ponte Vedra Beach, Florida, il nordirlandese con 132, -12, ha agganciato al comando della classifica il britannico: a metà gara, due tra i protagonisti dell'euro-...

Golf – The Players Championship : Francesco Molinari guadagna 13 posizioni - McIlroy raggiunge Fleetwood in testa : Sale Francesco Molinari ma resta lontano dalla vetta, condivisa adesso da Tommy Fleetwood e Rory McIlroy Francesco Molinari, 57° con 142 (72 70, -2) colpi, ha guadagnato tredici posizioni e Tiger Woods, 39° con 141 (70 71, -3), ne ha perse quattro nel The Players Championship (PGA Tour), dove Tommy Fleetwood (132 – 65 67, -12) è stato raggiunto in vetta da Rory McIlroy (132 – 67 65). Sul percorso dello Stadium Course (par 72) al TPC ...