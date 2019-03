Gli sviluppatori di Myst lanciano la campagna Kickstarter per la nuova avventura

Redmi Note 7 Pro convince nei primi benchmark e per Gli sviluppatori arrivano i sorgenti del kernel : La piattaforma Snapdragon 675 di Redmi Note 7 convince nei primi benchmark. Nel frattempo sono disponibili i sorgenti del kernel del nuovo smartphone. L'articolo Redmi Note 7 Pro convince nei primi benchmark e per gli sviluppatori arrivano i sorgenti del kernel proviene da TuttoAndroid.

Little Orpheus : annunciato il nuovo gioco deGli sviluppatori di Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture : Come riporta Gamerevolution, The Chinese Room, sviluppatore di Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture, ha annunciato Little Orpheus nel corso della conferenza stampa di Apple. Il gioco arriverà su Apple Arcade.L'account Twitter ufficiale ha fornito alcuni dettagli su cosa sia Little Orpheus. Si legge nel box bio dell'account: "nel 1962, la NASA stava cercando di mettere un uomo sulla luna. In un angolo remoto della Siberia, un cosmonauta ...

EA annuncia una collaborazione con Velan Studios - lo studio formato daGli sviluppatori che hanno lavorato a Destiny e Uncharted : EA ha annunciato una collaborazione con Velan, lo studio formato dagli sviluppatori che hanno lavorato a Destiny e Uncharted. Come segnala VG247.com, il gioco in cantiere è una IP originale e la pubblicazione è prevista su PC e console. "La visione di Velan per questa nuova esperienza di gioco è molto stimolante e, quando l'abbiamo giocata, siamo stati immediatamente catturati da quanto fosse coinvolgente e inaspettatamente interessante", ha ...

Ecco come Gli sviluppatori di Control stanno affrontando le missioni secondarie : Nei videogiochi le missioni secondarie risultano spesso un po' buffe, suona infatti strano che ad un eroe incaricato di "salvare il mondo" venga improvvisamente chiesto di collezionare X oggetti nel bosco, o eliminare X creature in una grotta, per fare un esempio.Ebbene, in Control le missioni secondarie saranno contestualizzate al meglio, questo è un fatto su cui Remedy sta lavorando sul gioco di prossima uscita. La storia principale dirige il ...

Codemotion - tre partnership per la formazione deGli sviluppatori : (foto: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images) A Roma, fino al 23 marzo, è in corso l’edizione 2019 di Codemotion, l’appuntamento per sviluppatori software e professionisti del mondo It che permette ai partecipanti di assistere a workshop e conferenze e toccare con mano l’evoluzione del mondo della programmazione. E all’evento romano, di cui Wired è media partner, arriva anche l’annuncio di un progetto innovativo, ...

Tim Sweeney annuncia Epic MegaGrants : un fondo da 100 milioni di dollari per Gli sviluppatori : Nel corso della GDC 2019 Tim Sweeney di Epic Games ha annunciato il nuovo fondo da 100 milioni di dollari Epic MegaGrants per gli sviluppatori e creatori di contenuti.Secondo Sweeney, si tratta di un "finanziamento garantito e senza vincoli" e non sarà necessario utilizzare l'engine di Epic o essere presenti sullo store.Il fondo è il frutto del grande successo di Fortnite, che ha incassato 3 miliardi di dollari lo scorso anno, e di Unreal ...

Caos e distruzione in ShockRods : Gli sviluppatori di Carmageddon annunciano la loro nuova IP : Stainless Games, gli sviluppatori dietro la serie di Carmageddon, hanno annunciato la loro nuova IP ShockRods, riporta Wccftech. Il gioco, un multiplayer con veicoli basato su Caos e distruzione, debutterà in estate su PC tramite Steam Early Access. I giocatori avranno la loro prima esperienza diretta all'EGX Rezzed a Londra, dal 4 al 6 aprile."Stainless Games sono tornati con una IP nuova di zecca del tutto sopra le righe. ShockRods è uno ...

BioWare ammette le difficoltà del lancio di Anthem - ma secondo Gli sviluppatori "il meglio deve ancora venire" : Il lancio di Anthem è stato piuttosto difficoltoso, con molti problemi tecnici che hanno minato l'esperienza dell'ambizioso gioco targato BioWare. Tuttavia, la compagnia è consapevole delle difficoltà incontrate e crede fermamente che "il meglio deve ancora venire".In un post del general manager della compagnia, Casey Hudson leggiamo:"È stata una corsa sfrenata in queste ultime settimane. Da un lato è stato un lancio più difficile del previsto. ...

Google Play apre le pre-registrazioni a tutti Gli sviluppatori e annuncia ulteriori novità : Google Play apre la pre-registrazione sul Play Store a tutti gli sviluppatori, incrementando inoltre le dimensioni delle app bundle. L'articolo Google Play apre le pre-registrazioni a tutti gli sviluppatori e annuncia ulteriori novità proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Sekiro : Shadows Die Twice "sono i maestri dell'atmosfera" : Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo attesissimo gioco di From Software, è in dirittura d'arrivo su PC e console. In vista dell'uscita, vi abbiamo già riportato alcuni interessanti dettagli che riguardano uno degli aspetti principali del titolo, ovvero la difficoltà, che, senza sorprese, sarà molto elevata.In un'intervista con PlayStation Blog, Robert Conkey di Activision, si è soffermato su un'altra caratteristica di Sekiro: Shadows Die ...

Gli sviluppatori di The Getaway assumono per un'esclusiva PlayStation tripla A : London Studio di Sony, noti per titoli come The Getaway, EyeToy e Singstar, stanno assumendo per una nuova produzione tripla A in esclusiva per PlayStation.Come riporta Gearnuke, l'indiscrezione sui lavori in corso per un nuovo titolo deriva da un annuncio di lavoro nel quale si ricerca un game designer destinato a "unirsi ad un team entusiasmante che lavora su esperienze interattive e innovative progettate per il pubblico mainstream".Stando ...

"Gli atteggiamenti ostili dei consumatori demotivano Gli sviluppatori" : il community manager di BioWare, Jesse Anderson, in un post su Reddit ha spiegato ai giocatori come la crescente negatività della communty sta allontanando alcuni sviluppatori dall'interazione diretta con il pubblico, riporta Kotaku."Per iniziare, le cose erano molto più amichevoli qui per i membri del team di sviluppo che normalmente non parlano sui social o sui forum", dichiara Anderson rispondendo ad un post sulla sempre minore comunicazione ...

Google ha creato un sito web dedicato aGli sviluppatori di giochi per Android : Google ha deciso di rendere grazie agli sviluppatori di videogiochi per Android, realizzando un sito web tutto dedicato a loro. L'articolo Google ha creato un sito web dedicato agli sviluppatori di giochi per Android proviene da TuttoAndroid.

WWDC 2019 : conferenza mondiale deGli sviluppatori Apple. Sicuro l’annuncio di iOS 13 : Apple ha annunciato ufficialmente le date in cui si svolgerà la WWDC 2019, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. L’appuntamento è fissato dal 3 al 7 giugno, presso il McEnery Convention Center di San José, in California. Un appuntamento che tradizionalmente è incentrato sulla presentazione di nuovi software. Più che altro le nuove versioni dei sistemi operativi dell’azienda di Cupertino, con particolare riferimento ad iOS. In ...