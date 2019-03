Gli ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show!

Gli ospiti della prima puntata del #MaurizioCostanzoShow! : Domani, giovedì 28 marzo, in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo inaugura il nuovo ciclo di puntate del talk più longevo della tv, il “Maurizio Costanzo Show”. Sul palco: il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, l’amatissima conduttrice tv Mara Venier, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood, il paroliere e discografico Mogol con il giovane cantautore interprete ...

Live – Non è la D’Urso : Gli ospiti della terza puntata. ‘Annuncio clamoroso’ per Zanicchi e Malgioglio : Iva Zanicchi Mentre incomincia a scaldare i motori per la sedicesima edizione di Grande Fratello, Barbara D’Urso continua a tenere banco nel prime time del mercoledì sera di Canale 5. Nel terzo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera, la conduttrice napoletana accoglierà nel suo studio diversi ospiti. La protagonista dell’ “uno contro tutti” sarà Asia Argento; l’attrice, esclusa da X ...

Dumbo - ecco chi c'era all'anteprima romana. Tra Gli ospiti Matteo Salvini e Francesca : Favole alla riscossa: dalle pagine di un libro al cinema. Emozioni per i più piccini e un tuffo tra le pieghe del tempo per i più grandi, catapultati nella magia del 'c'era una volta' con l'anteprima ...

Italia-Liechtenstein 4-0 La diretta Ancora QuaGliarella su rigore. Ospiti in 10 - squadre al riposo : Ct: Kolvidsson: ---------------------------------------------------------- La cronaca, a cura della redazione, ---------------------------------------------------------- 3 ' Punizione pericolosa al ...

Scaletta e ingressi del concerto di Le Vibrazioni a Milano in diretta tv e streaming : ospiti e ultimi biGlietti : Il concerto di Le Vibrazioni a Milano arriva in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di carriera della band di Francesco Sarcina in quella che sarà la prima data del tour internazionale che si avvierà proprio dal Mediolanum Forum di Assago. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21. La location del concerto non è stata scelta a caso, dal momento che il gruppo ha deciso di portare il live nella loro città di origine e di arricchirlo ...

Live-Non è la d’Urso : tutti Gli ospiti della terza puntata : Chi sono gli ospiti della terza puntata di Live-Non è la d’Urso Dopo il successo delle prime due puntate, Live-Non è la d’Urso torna su Canale 5 mercoledì 26 marzo 2019. Ospite speciale della terza puntata Asia Argento, che sarà al centro del meccanismo “una contro tutti”. L’attrice, nonché figlia di Dario Argento, parlerà delle […] L'articolo Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti della terza puntata ...

Maurizio Costanzo Show : Matteo Salvini - Mahmood e Mara Venier inaugurano la nuova stagione. Tutti Gli ospiti – Foto : Mahmood, Maurizio Costanzo, Matteo Salvini Matteo Salvini e Mahmood sullo stesso palco. “Prima gli italiani” da una parte, “Soldi” dall’altra: a ognuno il suo refrain. Il Ministro degli Interni ed il cantante vincitore di Sanremo 2019 saranno ospiti assieme della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, in onda giovedì 28 marzo in seconda serata su Canale5. Per la prima volta, i due si ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco TravaGlio e Giorgia Meloni ospiti mercoledì 27 marzo alle 21.25 : La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio sono gli ospiti della prima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda mercoledì 27 marzo alle 21.25 su Nove. Al centro del dibattito l’attualità politica, dagli ultimi risultati elettorali in Basilicata, al terremoto giudiziario che ha investito il Movimento 5 ...

Da Il Volo a Mahmood - tutti Gli ospiti del concerto a Portofino del 6 aprile per l’inaugurazione della nuova strada : Sono ufficiali gli ospiti del concerto a Portofino, quello che la Regione Liguria ha organizzato per festeggiare l'inaugurazione della nuova strada che collega il centro in riviera a Santa Margherita dopo la violenta mareggiata di qualche mese fa. L'entusiasmo provato per i lavori appena portati a termine si tramuterà in un grande concerto per il quale sono attesi alcuni degli artisti del momento, come Il Volo e Mahmood, reduci dall'ultima ...